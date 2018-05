Caso Rodrigo: El Atlético ya trabaja en una alternativa a Griezmann y el Valencia CF está atento

Los dos goles que marcó Antoine Griezmann en la final de la Europa League ante el Olympique de Marsella y que contribuyeron de manera definitiva a que los colchoneros se alzaran con el título, paradójicamente pueden alejar al delantero francés del Atlético de Madrid. Si Griezmann se va finalmente al FC Barcelona, como todo apunta, el equipo que entrena el Cholo Simeone moverá ficha rápidamente y por ahí puede verse afectado el Valencia CF, con el caso Rodrigo Moreno.

Sin ir más lejos, Simeone, tras la final de la Europa League hablaba ya sin miedo de la clara posibilidad que hay de que el delantero galo se marche al Barça por los cien millones de euros de la cláusula de rescisión.

Simeone: "Para nosotros no era necesario que demostrara el gran jugador que es. Viene demostrándolo todos los años que lleva con nosotros. Ojalá esté feliz y feliz, ojalá siga con nosotros. Espero que esté contento y feliz de estar con nosotros. No tengo duda que hay situaciones que lo pueden acercar a seguir en el equipo. No estamos lejos de los objetivos de jugar finales: él ha disputado tres y ganado dos. En verano tendremos otra. No estamos tan lejos deportivamente de los que tienen mucho más poder que nosotros".

Y lo mismo hizo el consejero delegado del equipo madrileño, Gil Marín: "Estamos trabajando en escenarios tanto si está Griezmann com o si no". Entre los futbolistas que maneja el Atlético ante la posibilidad de que Griezmman se vaya al Barça está el valencianista Rodrigo Moreno. Al respecto Marcelino ya ha dicho en público que si no hay una buena oferta por él no saldrá y que la primera intención de Rodrigo es seguir en el conjunto de Mestalla, pero si la oferta colchonera es sustanciosa, el Valencia la valorará hasta el punto que, como ha publicado SUPER, pedirá que el delantero francés del Atlético, Kevin Gameiro, entre en la operación.

En este sentido, el club valencianista es consciente de la posibilidad de que salga Rodrigo, sin ir más lejos Marcelino García Toral ha admitido que habrá movimientos en la delantera, y puede haber hasta tres, ya que Zaza está en la rampa de salida, la decisión actual sobre el argentino Vietto es no ejercer la opción de compra y si se traspasa a Rodrigo el técnico quiere otro delantero de similares características, es decir, fundamentalmente rápido.