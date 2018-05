Marcelino contra Deschamps

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, ha sido crítico con la ausencia de varios de los jugadores del equipos en la próxima Copa del Mundo. Por el momento, sólo Gonçalo Guedes ha sido convocado con Portugal, a la espera de que se confirme el próximo lunes la presencia de Rodrigo Moreno con la Roja en Rusia 2018. De las palabras del técnico se desprende un dardo directo hacia el seleccionador francés, Didier Deschamps, exjugador del club, que ni una sola vez durante la temporada se pasó por Mestalla para tomar nota en vivo de las evoluciones de Geoffrey Kondogbia. Didier Deschamps, además, se ha llevado en la lista de 23 hombres a Steven N'Zonzi, mediocentro del Sevilla que ha realizado un año mucho más pobre que el de Kondogbia. Este es el mensaje, sin nombralo, para Deschamps: "Si hubiera sido seleccionador hubiera ido a ver a algunos jugadores que después de siete mese confirman que están a un nivel top y hubiera ido a verlos jugar en directo"



Este es el extracto de Marcelino sobre los internacionales en la rueda de prensa de este viernes.

No hay mundialistas casi, ¿Es un buena noticia a la hora de volver a trabajar?

"Un entrenador siempre quiere el estado de ánimo perfecto de sus jugadores y una de las mayores ambiciones de un jugador debe ser representar a su país, creo con el máximo respeto que ha habido alguna situación que no me cuadra. Aquí ha habido jugadores que han demostrado un nivel altísimo, hubiera preferido que hubieran ido a jugar un Mundial porque sé que eso es un impulso para su trayectoria y confianza, pero deben estar orgullosos por el trabajo hecho aquí, pero es un pena, si hubiera sido seleccionador hubiera ido a ver a algunos jugadores que después de siete mese confirman que están a un nivel top y hubiera ido a verlos jugar en directo€ con el máximo respeto a todos, pero no se dio. Me hubiera gustado que hubieran ido, trabajaron mucho y fueron grandes compañeros"

¿Hubiera llevado a Kondogbia?

"No me refería a un caso concreto, yo veo a nuestro seleccionador que va a países a ver jugadores seleccionables y luego decide€ pues yo hubiera hecho lo que hace Lopetegui, pero cada uno tiene su forma de trabajar y cada una es respetable. Aquí hay jugadores que dieron un nivel altísimo, pero al final son opiniones, ser seleccionador es complicado y siempre habrá gente que discrepe de la decisión final, es fútbol, es entendible. Al entrenador del Valencia le gustaría que hubiera más jugadores del Valencia"

Entre los futbolistas que hicieron méritos para acompañar a sus selecciones en el Mundial, además de Kondogbia, destaca el portero Neto (Brasil), Dani Parejo (España) o Jeison Murillo (Colombia)