Rueda de prensa íntegra de Marcelino

Rueda de prensa del entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, que se puede calificar de explosiva porque en ella el técnico asturiano ha repasado temas de actualidad y se ha mojado en algunos como la marcha de Andreas Pereira y las decisiones de algunos seleccionadores nacionales que no han convocado a algunos jugadoeres del Valencia CF para el Mundial de Rusia.

¿Cuál ha sido el partido que más recuerdas en Mestalla?

Desde el primer día de temporada se vio una predisposición muy importante por parte de la afición por ayudar, hicimos una buena pretemporada, ganamos contras Las Palmas, ganamos y se fue formando un ambiente muy favorable y una unión que a medida que pasaba los partidos se iba haciendo más fuerte. Eso nos ha ayudado mucho. Es una obviedad decir que el futbolista cuando se ve respaldado aumenta su rendimiento. Entonces vamos a intentar seguir por este camino la próxima temporada. Recuerdo el del Atlético, pero luego el del Sevilla, y en líneas generales toda la temporada. El domingo ojalá seamos capaces de poner colofón a la temporada y que haya un homenaje mutuo del equipo por el apoyo que tuvo este equipo y de la afición hacia unos jugadores que representaron muchos valores que son los que se identifica la afición del Valencia.

¿Qué le dirás a Guedes el domingo: adiós, hasta siempre, hasta luego..?

Le diré hasta luego, es una saludo que utilizo bastante a menudo, le desearé suerte y suerte para su futuro, hemos compartido una temporada juntos, es un chico agradable y siempre que hay una buena relación con un jugador le deseo lo mejor.

¿Qué lesión tiene Andreas y si el hecho de marcharse quiere decir que ya no será jugador del Valencia?

Es un tema un poco confuso, se lesiónó, le hicimos un diagnóstico y mostró una predisposición rápida a irse, pues si se fue... qué vamos a hacer.

El objetivo ya está conseguido. ¿Para cuándo la renovación de Marcelino?

A día de hoy imposible porque no ha habido negociaciones, si dos partes no se ponen en la mesa es imposible que haya nada, pero como os digo, no es relevante, tengo un año más de contrato, que voy a cumplir aquí muy a gusto, he disfrutado de mi profesión con el Valencia y no le doy importancia a este tema.

En el caso de que no se venda a Cancelo, ¿Cuentas con él, dónde lo contemplas mejor?

Para mí Cancelo es un gran jugador, de un nivel muy alto, a nivel defensivo creo que su experiencia reciente en el Inter le ha aumentado su nivel, es un jugador que nos puede dar varias posiciones, en banda izquierda también, aunque no sería la posición de inicio, pero si el Inter no ejerce la opción y no hay una oferta convincente para el futbolista y el club yo estaría encantado de que Cancelo estuviera formando parte de nuestra plantilla.

¿Está decepcionado con Andreas Pereira? ¿Se arrepiente de haberle dado tantos minutos?

Yo me puedo arrepentir de haberlo puesto más o menos, hacer las alineaciones es una tremenda responsabilidad, en mi caso siempre le doy muchas vueltas, intentar ser justo es algo muy importante a la hora de tomar decisiones, si yo fuera su agente o su padre le hubiera recomendado actuar de otra forma, pero como no los soy, acepto y ya está

No hay mundialistas casi, ¿Es un buena noticia a la hora de volver a trabajar?

Un entrenador siempre quiere el estado de ánimo perfecto de sus jugadores y una de las mayores ambiciones de un jugador debe ser representar a su país, creo con el máximo respeto que ha habido alguna situación que no me cuadra. Aquí ha habido jugadores que han demostrado un nivel altísimo, hubiera preferido que hubieran ido a jugar un Mundial porque sé que eso es un impulso para su trayectoria y confianza, pero deben estar orgullosos por el trabajo hecho aquí, pero es un pena, si hubiera sido seleccionador hubiera ido a ver a algunos jugadores que después de siete mese confirman que están a un nivel top y hubiera ido a verlos jugar en directo€ con el máximo respeto a todos, pero no se dio. Me hubiera gustado que hubieran ido, trabajaron mucho y fueron grandes compañeros.

Hay varios jugadores con cuatro tarjetas, ¿tiene pensado no jugar con ellos para evitar una sanción la próxima temporada?

Mañana después del entrenamiento decidiremos, no he pensado en la alienación, sé que hay varios amonestados y en función de algunos jugadores con molestias, decidiremos, si les toca jugar espero que no les saquen amarilla, pero tampoco les diré que no disputen el balón. Todos queremos ganar este último partido.

¿Cuántos delanteros te gustaría que se quedaran?

Me gustaría que estuvieran todos, pero algunos quizás no puedan estar y en función de eso haremos valoraciones para hacer un ataque mejor.

¿Cómo fue la charla en la cárcel de Picassent?

Es un situación diferente en un entorno complicado que te hace pensar mucho cuando entras, cuando estás y cuando sales, pero fue muy positiva, fue cordial, agradable con bastante internos, tuvieron un comportamiento extraordinario, hablas de valores de la vida y es una experiencia educativa y formativa importante.

¿Es el momento de sentarse a hablar de su renoación cuando acabe la liga? ¿Sería lo ideal o mejor esperar?

Para mi lo más importante es celebrar con la afición en un buen partido este extraordinario año y hacer una plantilla muy competitiva para la próxima temporada, todo lo demás lo considero secundario. Firmé un contrato por dos años, no hay ninguna cláusula de escape, quiero seguir así, es mi deseo y no hay ningún problema. No le doy importacnia y no depende de nada, tengo la confianza en este club, me la demostraron, tuve autonomía, me han escuchado, tengo capacidad de opinión y está todo bien.

¿Hubiera llevado a Kondogbia?

No me refería a un caso concreto, yo veo a nuestro seleccionador que va países a ver jugadores seleccionables y luego decide€ pues yo hubiera hecho lo que hace Lopetegui, pero cada uno tiene su forma de trabajar y cada una es respetable. Aquí hay jugadores que dieron un nivel altísimo, pero al final son opiniones, ser seleccionador es complicado y siempre habrá gente que discrepe de la decisión final, es fútbol, es entendible. Al entrenador del Valencia le gustaría que hubiera más jugadores del Valencia.

¿Qué opinión le merece el cambio de presidente de la RFEF?

No sabría decirte, hubo unas selecciones, votan las personas que pueden hacerlo y determinan una de las posibilidades para establecer el cargo, ha salido Rubiales y le felicito para que ayude a la mejora del futbol.

Hablando de los centrale, se ha hablado de Marcano. ¿Va a venir?

Tenemos centrales de garantías. Marcano no tiene nada hecho con el Valencia, que me conste.

¿Si Rodrigo al final saliera le trastoca muchos los planes?

Es un jugador muy importante, pero esto es futbol y en el fútbol hay un jugador que tiene su opinión y luego hay un club que tiene los derechos y otros que quieren contratarlo, si tres partes llegan a un acuerdo el entrenador no tiene nada que hacer y hay que asumirlo con tranquilidad. Puestos a elegir y si el jugador quiere jugar, que creo que es el caso de Rodrigo, yo preferiría que estuviera. Sabemos su rendimiento, su integración y son datos que siempre son positivos, hay otros jugadores que tienen que adaptarse al equipo, a la ciudad, a la exigencia de club, Rodrigo en ese sentido tiene mucho camino adelantado.