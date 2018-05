"Creo y espero que este no haya sido mi último partido con el Valencia CF"

Simone Zaza, delantero que abrió la victoria del Valencia sobre el Deportivo, en el último partido de la temporada, espera que este "no" haya sido su último partido con la camiseta del club de Mestalla. "Creo que no. Espero que no sea mi último partido aquí", respondió en los micrófonos de BeIn Sport.

"De mi futuro hablan otros. Yo no hablo. Aquí en el Valencia estoy bien. Me llevo bien con todos y quiero estar aquí. Cada vez que marco estoy contento, lo más imnportante es que hemos ganado y hemos disfrutado este partido con la gente", añadió. El italiano fue ovacionado por la afición al ser sustituido, además, desde los seguidores corearon su nombre.

El delantero italiano, que acaba la competición con 13 goles, cree que la victoria ante el Deportivo por dos goles a uno es un "bonito final" a la temporada. "Lo que tenía que ser, hemos competido hasta el último partido. Esta afición se merece este final. Todos estamos satisfechos por la buena temporada, ahora toca descansar y empezar otra vez", finaliza Zaza. De sus palabras se desprende un ánimo claro: continuar en el Valencia CF, donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021