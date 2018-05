Seedorf, ¿te acuerdas del 6-0 al Madrid en Mestalla?

Clarence Seedorf es una leyenda. Como futbolista fue tremendo, campeón de Europa con Ajax, Real Madrid y Milan. Hasta rascó algún título estatal en Brasil con el Botafogo. Sólo titubeó en el Inter, aunque en esa etapa amargó la vida al Valencia CF en un par de eliminatorias europeas. Su último partido en Mestalla como madridista fue mucho más duro. Probablemente, uno de los más terribles de su carrera deportiva.



Ese día, la portada de SUPER fue así de gráfica. El Valencia CF de Claudio Ranieri trituró al equipo de J. B. Toshack con un histórico 6-0. Hubo goles de Vlaovic, Piojo López, Mendieta, Angulo y Alain Roche, que hizo doblete. La grada no se cortó y le dedicó aquel magnífico «Sois San Marino, vosotros sois San Marino, sois San Marino, vosotros sois San Marino».

Aquella noche histórica de semifinales –ida– fue el aperitivo de un camino copero que terminó con el triunfo ante el Atlético de Madrid en La Cartuja (3-0, doblete del Piojo, uno de Mendieta). Fue el primer paso en la explosión del ciclo de las finales de Champions con Cúper y las ligas con Rafa Benítez.

El partido se jugó la noche de un 9 de junio de 1999. Por el Valencia CF jugaron Cañizares, Angloma, Roche, Björklund, Carboni, Milla, Mendieta, Farinós, Angulo, Cláudio López y Vlaovic.

El Real Madrid alineaba ese día algunos suplentes, pero presentaba un equipo más que competitivo jugando con Illgner, Iván Campo, Sanchis, Karanka, Redondo, Seedorf, Jaime, Dorado, Guti, Savio y Morientes. El partido fue una auténtica fiesta en la grada, una auténtica goleada al rival preferido que además servía para alcanzar la final de la Copa.

Clarence Seedorf vuelve a Mestalla y no lo hace en un contexto no fácil. Será duro también por el adversario y por el descenso de su equipo consumado hace unas semanas. Su camino en los banquillos es muy frío hasta ahora. No funcionó en el Milan y tampoco aportó nada en China. En el Depor no tenía un contexto fácil... era una apuesta de riesgo para un equipo que se encontraba ya al borde del precipicio.

Pese a todo, su paso por La Coruña ha dejado algunas cosas positivas. Incluso algún futbolista de la plantilla –Juanfran– ha pedido su continuidad en Segunda como garantía de ascenso. Carmelo, ex secretario técnico del Levante, decide. Seedorf se ha brindado, pero –salvo giro radical– el de Mestalla será su último partido con de Depor. Otra vez en Mestalla.