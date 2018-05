Ferran Torres: "Me sentía preparado y creo que no me he equivocado"

A Ferran Torres le ha cambiado la vida a toda velocidad en los últimos meses. El extremo de Foios ni siquiera tiene carné de conducir. De hecho, este lunes, en la mañana que pasó el equipo en el Circuit Ricardo Tormo divirtiéndose con superdeportivos de la automovilística McLaren, tuvo que ver a sus compañeros desde la barrera. Es exactamente lo mismo que le sucede cuando va a los toros de Foios, una de sus grandes aficiones. Por proyección futbolística hace años que dejó de ser un niño como cualquier otro de su pueblo pero él no ceja en su empeño de acercarse tanto como pueda a ello. La élite no cambia nada. «Ha sido un año redondo, todos sueñan con llegar al primer equipo y no lo esperaba. Tocó asimilarlo y disfrutarlo. No me creía ni que estaba jugando el Europeo Sub-17. Después del Mundial tenía un poco de miedo de volver a València, no sabía lo que iba a pasar porque había muchas expectativas en el ambiente», expresaba en relación a su salto al primer equipo ayer el futbolista en el acto de presentación de su nueva web –www.ferrantorres20.com– y de su nueva imagen corporativa.

El Valencia CF ejecutó su contrato profesional para contrarrestar el interés de algunos de los clubes más potentes del planeta, una solución de emergencia que, sobre el papel, debía ir acompañada de una promoción al primer equipo tras solo unos meses como jugador del filial. Marcelino, llegado el momento, le preguntó: «¿Estás seguro?». No dudó, aferrándose al sueño de su vida. Hoy nadie se atreve a discutir su determinación. «En ese momento me sentía preparado para estar en el primer equipo y creo que no me he equivocado», indica el primer jugador nacido en el año 2000 en debutar en LaLiga. Su transición a la élite ha ido sobre ruedas y, tras su renovación –con cláusula de 100 millones– hasta 2021, el club ya hace planes para convertirlo en un icono a medio plazo. Su dimensión como jugador se agranda y su irrupción lleva detrás un crecimiento comercial. La agencia Leaderbrock, en este sentido, le respalda con un servicio de 360º para lanzarlo con fuerza y seguridad.

A toda velocidad

Ferran concentra sus energías en ser cada día mejor jugador y abona su día con normalidad pero sabe que su nombre ya es una marca: entrevistas, campus... A la hora de confeccionar su logo ha ubicado sus iniciales de forma afilada y precisa, como si fueran los cuernos de un toro. Le representa por ambición, potencia –marcó 35 kilómetros por hora ante el Lleida– o bravura. Dieciséis partidos con el primer equipo han servido para contrastar su potencial. «Hasta que no salté al campo ante el Zaragoza no sabía si estaba soñando. Estaba calentando, Marcelino me llamó y en dos segundos ya estaba cambiado para entrar», evoca con una sonrisa de oreja a oreja. Su primera titularidad, en San Mamés, le impactó pero eso no le impidió brillar. Cuanto mayor es el reto mayor es la respuesta, así se lo demostró a Messi a la carrera. El '20' irradia ilusión y mira al futuro. Lo mejor está por llegar: «Nada más bonito que oír el himno de la Champions en Mestalla. El listón de la temporada está muy alto, pero creo que en la 18/19 lo superaremos".