La Gazzeta desvela las intenciones del Inter de Milán con Cancelo

El Inter de Milán se metió el pasado domingo en la Liga de Campeones tras ganar en la última jornada del campeonato italiano al Lazio por 2-3. Estar en la máxima competición continental garantiza una serie de ingresos económicos considerable y en la teoría, esto podría ayudar a que el equipo italiano se aventurara a fichar al portugués Joao Cancelo, que ha jugado cedido esta temporada allí por el Valencia CF y por el que tiene una opción de compra en su favor.

Que el Inter ejecute los algo más de 37 millones de euros que le costaría fichar a Cancelo supondría para el Valencia un ingreso de dinero estratégico ya que con ello igualaría el presupuesto de esta temporada y no generaría deuda, que es una de las peticiones de Peter Lim, y le permitiría mantenerse con una postura fuerte en el mercado ante posibles ofertas por sus futbolistas, ya que muchos de ellos se han revalorizado esta campaña.

Este martes, el periódico italiano La Gazzetta dello Sport asegura que el Inter de Milán no tiene la intención de ejecutar las opciones de compra que tiene sobre Cancelo y Rafinha en el tiempo establecido, que significa que tratará de negociar a la baja con el Valencia y el FC Barcelona. Esta información confirma lo que ya había publicado SUPER días atrás: "El Inter de Milán no puede fichar a Cancelo".

La opción de compra de Cancelo termina este mes y la intención del Inter es dejarla pasar y negociar a la baja con el Valencia, con la esperanza de que la necesidad que tiene el club de Mestalla de vender le obligue ceder. Al contrario, como ha dicho Marcelino en más de una ocasión, el Valencia no ve un problema en quedarse con el lateral derecho portugués y no bajará en sus pretensiones. Ambos clubes están en estos momentos en juego de posiciones, y mostrando sus posturas, mientras de por medio el Valencia ya ha decidido que sí ejercerá la opción de compra que tiene sobre el centrocampista francés Kondogbia, que está cedido en el conjunto de Mestalla por el Inter con una opción de compra para los valencianistas de 25 millones de euros con un primer pago de 6. Las de Kondogbia y Cancelo fueron dos operaciones cruzadas entre el Valencia y el Inter que deberían resolverse este mes de mayo, si el Inter no la ejecuta, pierde el control sobre el jugador y el Valencia pasará a ser su dueño para quedárselo o para ponerlo en el mercado.