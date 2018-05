Oficial: Carlos Soler, con la selección

A Carlos Soler le llega otro reconocimiento con su convocatoria para reforzar a la selección española del 28 de mayo al 5 de junio, en los primeros días de preparación para el Mundial de Rusia. Un premio a su excelente temporada, como también queda reflejado al ser un fijo en la selección Sub'21.

El jugador del Valencia CF acompañará a Rodrigo, incluido en los 23 elegidos, y el rol que va a tener Carlos Soler ya lo vivió José Luis Gayà en junio de 2015, una experiencia increíble. Ahora será el centrocampista quien aprenda junto a referentes suyos como Iniesta, Silva o Isco, los dos últimos futbolistas formados en la Academia VCF.

Una vez conoció su convocatoria atendió a la televisión del club expresando una gran "ilusión por pasar esos días con los compañeros de la selección, es mi primera vez y estoy super contento e ilusionado para esos días. He sido internacional Sub'19, esta temporada he jugado los seis partidos de clasificación con la Sub'21 y estar unos días con los compañeros de la selección debe ser una experiencia muy bonita que voy a disfrutar mucho. Esos jugadores son de los mejores del mundo y seguro que me va a venir muy bien".

Ilusionado, Carlos Soler ya cuenta las horas para entrenarse al lado de futbolistas como "Iniesta, que ha dejado el Barça y no sé si luego también dejará la selección, Silva, Isco? jugadores que he visto jugar por la televisión y ahora podré entrenar con ellos va a ser muy bonito. Solo pienso en disfrutar esos días, pasarlo muy bien con jugadores de ese nivel y lo que tenga que venir, ojalá que venga".



