Adiós a la Copa, adiós Ivana para el Valencia Femenino

No pudo ser. El Valencia Femenino cayó 1-2 ante el Atlético Femenino en un encuentro marcado por la falta de puntería de las valencianistas y por la despedida de su capitana, Ivana Andrés, en su último partido, a la que los aficionados supieron agradecer su dedicación al club con pancartas bajo el lema 'Eterna Capitana' o 'Allà on vages et seguirem'. A gritos de ¡Valencia, Valencia! se iniciaba la vuelta de cuartos de la Copa en el Antonio Puchades.

La primera ocasión del conjunto valenciano recayó de los pies de Lombi, quien aprovechó un robo en la medular para encarar a la defensa rojiblanca pero su disparo fue detenido por la guardameta rival Lola Gallardo en dos tiempos. El Atlético tomaba la iniciativa y en su primera aproximación, Amanda pilló un balón suelto en el corazón del área para poner el 1-0 ante la estirada insuficiente de Vreugdenhil.

El gol rival dejó aturdido al Valencia pero poco a poco el Femenino iba animándose en el encuentro con una Débora percutiendo por banda derecha con asiduidad pero sin encontrar rematadora en el área. Una falta peligrosa a punto estuvo de ser aprovechada por Ivana pero su remate se marchó por encima del travesaño. Pese al dominio valencianista, las rojiblancas tuvieron una acción de Ludmila que no llegó a contactar con la pelota en una posición franca para el remate.

Un disparo lejano de bolea de Mari Paz fue la última ocasión de la primera parte. Ya en la reanudación, se inició con una oportunidad visitante donde Ludmila superó en velocidad a la defensa valencianista pero Vreugdenhil salió a tiempo para desbaratar la oportunidad. De nuevo, la guardameta holandesa sacaba una mano prodigiosa para desviar el tiro de Soni. Las rojiblancas salieron con intensidad de los vesturarios pero el Femenino cambió la dinámica y en una falta ensayada, Ivana dejó en corto a Gio para que rematara a portería pero su balón se estrelló en el palo. La ocasión avivó las esperanzas de las locales.

El entrenador valencianista Jesús Oliva puso toda la carne en el asador con un triple cambio en busca de la remontada. La entrada de Szymanowski supuso un soplo de aire fresco a la zona de ataque que con la entrada de Karpova creaban las ocasiones de mayor peligro. Estas dos fueron protagonistas en un centro de Szymanowski que Karpova remató a portería desde el suelo pero el balón pasó cerca del palo izquierdo.

El juego era un auténtico correcalles y la visitante Soni envió el balón al palo y segundos después, Ivana era expulsada y fue retirada del campo con el estadio puesto en pie para aplaudir a su capitana. La rojiblanca Andrea pusó la puntilla en el descuento con el segundo gol pero los aficionados aún pudieron vivir el golazo de Szymanowski desde fuera del área para poner un gol que premiaba el esfuerzo y la entrega del Femenino en la eliminatoria.