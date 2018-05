Caso Cancelo: Mateu Alemany se lo deja claro al Inter de Milán

Mateu Alemany trató todos los temas de actualidad cuestionados por los periodistas este miércoles con motivo de su análisis de la situación del Valencia CF:



1. Conversaciones por el Inter por Kondogbia y Cancelo. Da la sensación que el Inter intenta regatear con Cancelo.

"Lo de Kondogbia es conocido por todos que la intención es ejercitar la opción de compra, no se ha hecho, pero se hará en los próximos días. Nuestra intención desde hace mucho tiempo es que Kondogbia esté con todos nosotros. Hemos hablado con ellos y esperamos en los próximos días dar una buena noticia, que será una fuerte inversión.

En cuanto a Cancelo, ustedes saben que existe una opción de compra que vence el 31 de mayo y hasta ese día el Inter tiene tiempo, ellos saben muy bien nuestra posición, así como nosotros no hemos pedido rebajas ni negociaciones con Kondogbia, no vamos a admitir negociaciones porque para eso se pactaron en su momento. Si se renegocia la opción de compra de Cancelo, se renegocia a la baja la también la de Kondogbia. Las dos cesiones han sido positivas porque los dos estamos en Champions. Conozco su interés pero ellos tienen que decidir si toman una decisión o no. No hay opción alguna de que el Valencia negocia ni una coma de ese acuerdo".

2. Una vez cuadrado el presupuesto y una vez ejercida la ocpión de compra de Kondogbia, ¿Cuánto dinero tendrá el club?

Eso no lo puedo decir porque no sé que salidas va a haber, cómo nos van a pagar, pero para fichar habrá que ingresar dinero, la situación de deuda se conoce y el punto de vista de presupuesto también, primero habrá que ver las entradas de ingresos.

3. El hecho de jugar Champions añadirá un dinero por jugar, ¿todo eso puede ayudar a reforzar el equipo?

Esos ingresos de Champions van a ir directamente al ejercicio 18/19 y en eso no hay discusión y van a ser ingresos importantes porque es una competición que crece y ofrece ingresos extraordinarios. Vamos a subir mucho la capacidad de FPF porque los ingresos van a aumentar mucho. Esto nos va dar un potencial de contratación importante. Ese es el efecto que va tener la Champions este verano.

4. ¿Tiene constancia de que algunos jugadores cedidos quiera quedárselos?

Ha acabado la temporada y son jugaores con contrato con el Valencia, no hemos tenido conocimiento de sus clubes para ejercer cláusulas, es un poco pronto, dentro de un messeguro que hay más contenido, son jugadores del Valencia y habrá que hacer una valoración deportiva.

5. Qué importante la comunion equipo-Mestalla esta temporada.

Sobre todo el Valencia quiere agradecer a sus aficionados y a los jugadores y a los técnicos y a todos los medios y empleados el esfuerzo que se ha hecho esta temporada, veníamos de dos años muy difíciles.

Hemos conseguido dotar al club de una cierto normaldiad y orden, trabajadomos de una forma ortodoxa. Hay que valorar la temporada, el equipo ha trabajado muy bien, nadie que ha ido a Mestalla ha dudado de que el equipo ha dado la cara, ha querido, ha sido ambicioso, para mí ese es el compromiso del Valencia que yo quiero poner encima de la mesa.

El equipo va a seguir en esa línea, con Marcelino no tengo ninguna duda, luego los resultados serán mejores o peores, pero lo ineludible es la actitud y esa actitud que hemos visto este año la vamos a ver el año que viene. He oído que se celebró mucho la Champions, yo digo que coinciddo con esos comentarios, la historia del Valencia es la que es, el listón es muy alto, está en el ADN y acepto el comentario, lo cual es compatible con hacer una perspectiva histórica a corto plazo, lo que pasa es que en fútbol un año es muchísimo, el fútbol va muy ráido, pero el Valencia ha tenido un gran éxito este año que pocos esperaban por la perspectiva a medio corto plazo, venimos de una situación deportiva y social que era la que era. Por eso ha sido una temporada extraordinaria.

Son compatibles las dos cosas. Hay que estar lo más arriba posible, pero hay que saber dónde estamos y de dónde venimos, esa es nuestra realidad, como los equipos históricos que ahora están en Segunda B. Hay que tenerlo claro, todo el mundo tiene que saberlo. En un año no se sale de una situación de estas. El Atlétivo es un grande de España porque llevar 8 años en estas dinámicas es complicado y por eso se acerca a Madrid y Barcelona. Ahora solo hay una plaza Champions por luchar, la cuarta, nosotros queremos competir al máximo en las tres competiciones, pero sabiendo de dónde venimos y dónde estamos. Vamos a salir a por todas, pero sabiendo las dificultades que vamos a tener.

6. ¿El caso de Vietto hay decision tomada?

El 15 de junio termina el plazo y en el momento que tomemos una decisión la haremos pública.

7. ¿Qué marca de ropa va a vestir el Valencia en los próximos años? ¿Se va a pasar a Puma?

Lo que le puedo decir es que la temporada 18/19 el Valencia vestirá Adidas.

8. ¿Cómo está la situación del femenino?

No hay una situación diferente al resto de equipo del club, se tonarán medidas en función del rendimiento y no hay ninguna situación especial ni diferente. El Valencia va a seguir apoyando al Femenino, este es un proyecto que es del Valencia y de la Liga y que va más allá.

9. ¿Qué se va a hacer en el año del centenario?

Hay una comisiçon nombrada, todo está muy avanzado y estamos esperando el momento para publicar el calendario de actuividades y celebraciones, va a ser una celebración importante y se van a hacer actos muy emotivos.

Tenemos conciencia de club para el centenario y esperemos que el equipo ayude para disfrutar del año como todos queremos.

10. ¿Sería preferible centrarse más en la Liga y quedar cuartos para tener esa estabilidad?

El futbol ha evolucionado mucho, estamos en un fútbol con un nivel de exigencia, todos tenemos asumiado que cualquier equipo es inviable que mantenga su once titular continuamente el concepto rotación es importante y los jugadores lo trabajan así. Las prioridades las marcará el estado del equipo, los resultados, ¿por que tenemos que renunciar a nada? La Copa es una competición que pasa su factura, este año lo comprobamos, sabemos que necesitamos una plantilla más amplia porque al final lo pagas. Hay que intentar que sea lo más competitiva posible y dosificar esfuerzos. Cada vez son más importantes los segundos onces, como en el baloncesto.

11. ¿Cuáles son las funciones de Pablo Longoria?

Tratamos de potenciar varias áreas y al ser el área deportiva es más relevante. Lo conozco desde hace tiempo, lo he seguido, es joven, com amplia experiencia, llevaba ocho años en Italia, ha estado en la Juventus y nos fijamos en él porque nos podia dar una vision del mercado extraordinaria y su conocimiento del mercado sobre todo de los jóvenes.

Aquí la cosas se toman por consenso.

12. Se ha producido un cambio en la cúpula de la RFEE, ¿que relacion hay con los nuevos dirigentes?

Esperemos que las cosas funcionen mejor, le hemos felicitado a Rubiales, el presidente habló con él y a partir de aquí estaremos atentos, esperamos que las cosas vayan a mejor porque los últimos años han sido convulsos.

13. ¿El equipaje del centenario será modelo del catálogo o especial?

Me llevas a que chafe las sorpresas, así que no diré muchas cosas, pero a la afición le va a gustar mucho la camiseta del centenario.