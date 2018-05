Mateu Alemany habla sobre la cantera del Valencia

Mateu Alemany, director general del Valencia CF, ha comparecido en rueda de prensa para repasar la actualidad del club de Mestalla, hablando sobre Wass, Guedes, Rodrigo... pero también sobre la cantera valencianista:

1.- Apuesta por la cantera y caso Kangin Lee.

Manifesté por convicción personal que este club es de cantera y siempre ha valorado mucho a sus canteranos. Los jugadores de la casa han dado éxitos. Kangin Lee es un jugador que apunta alto. El mercado del fútbol está peligroso porque hay una gran cantidad de clubes que miran a los jóvenes porque el mercado de estrellas está inaccesible. Hay muchos jugadores pendientes de renovar y en el fútbol base todo cambia muy rápido.

2.- ¿Qué rédito ha dado el amistoso en Arabia Saudi?

Sabíamos a lo que íbamos. Habíamos resuelto la clasificación para la Champions. De otro modo no hubiéramos ido. De esos partidos hemos visto mil. Hay que respetar las culturas que visitas. Es un tema de promocionar el club a nivel mundial. El Valencia no debe trabajar solo en Valencia, ni en España ni en Europa. El mundo está globalizado. Las guerras comerciales son mundiales. Aprovechamos para hacer muchas más cosas que jugar un partido muy amistoso. En pretemporada no vamos a hacer viajes de este modo. Lo más probable es que no salgamos ni de Europa porque priorizamos lo deportivo.

3.- ¿Cómo está el patrocinio de UN Women?

Ya está finalizada la colaboración con UN Women. O está finalizada o está cerca de finalizar.