Spalletti se arrepiente de haber dejado marchar a Kondogbia

Luciano Spalletti, entrenador del Inter de Milán, ha hablado en rueda de prensa este jueves y ha sido muy claro al respecto de las opciones que tiene el conjunto italiano de fichar a Joao Cancelo antes de que venza la opción de compra a final de este mes. "En este momento Cancelo y Rafinha no se pueden comprar. Después, en otro momento, ya veremos...", asume el técnico. El Valencia CF, como dijo Mateu Alemany, no está dispuesto a negociar "ni una coma" de la opción pactada el pasado verano y a día de hoy esa es una cantidad a la que no llegan los italianos.

Las palabras del entrenador confirman una información publicada por SUPER hace algunos días. Este periódico informaba de que el Inter había decidido internamente que no abonará los 35 millones de la opción de compra debido a sus problemas de Fair Play Financiero, más allá de que el portugués convence por rendimiento: "no se puede ejercer la opción de compra. Las cuentas deben recuperarse. Otros equipos gastan a diestro y siniestro pero no es nuestra realidad", ha añadido.

En otro orden de cosas, Spalletti se ha referido también en rueda de prensa a Geoffrey Kondogbia y su fichaje definitivo por el Valencia CF, que ha cristalizado este mismo jueves a razón de 25 millones de euros por las cuatro próximas temporadas. "Intenté convencerlo para que se quedara pero no fue posible. El Valencia CF rescatándolo le ha dado un valor y nosotros no. Aquí se tiende a quemar a los jugadores", expresa el entrenador, que parece arrepentido de haberlo dejado marchar el pasado verano para que aterrizara en Mestalla.