Habla el agente de Kondogbia: "La cláusula es de 80 millones, pero lo importante es lo que siente el jugador"

Miembro imprescindible dentro del círculo de confianza de Geoffrey, Daniel Pérez repasó para 'VCF Radio' las claves de la operación y del rendimiento del futbolista. Compromiso, química, trabajo en equipo y una historia con final feliz, de éxito para todos: afición, club y Kondogbia.

Es fácil imaginar que usted, Evans (hermano y agente) y todo el equipo de Kondogbia están felices.

—Como estáis diciendo, estamos muy satisfechos y muy contentos.

Después de una gran temporada es para estar muy contentos y se ha cumplido lo que el jugador quería.

—Sí. El año pasado, cuando estabamos en Italia lo tuvimos claro. En el momento que el Valencia mostró interés en Geoffrey, no dudamos ni un segundo. El jugador lo tuvo claro, todos lo tuvimos claro e hicimos todo lo posible para que se hiciera realidad lo que ha sucedido: Kondogbia es jugador del Valencia.

Contrato hasta 2022, ochenta millones de cláusula... estaba todo pactado, pero había que hacerlo.

—Desde hace tiempo estamos tranquilos. El club nos había transmitido que se iba a hacer. Éramos conscientes de que Geoffrey estaba haciendo una grandísima temporada y que quería quedarse, que el club quería ficharlo. Hasta que las cosas no se hacen siempre te queda esa pequeña duda, aunque nosotros no la teníamos. Estábamos convencidos de que antes del 31 de mayo el club haría efectiva la opción de compra, como así ha sido.

La afición está feliz y contenta. Tremendo como ha reaccionado el valencianismo a la noticia.

—Creo que ha sido una historia de éxito para todos, tanto para el jugador, como para el club, como para la afición. Nosotros, junto con Marcelino, sabíamos que Geoffrey podría ser una pieza importantísima dentro del equipo, por eso se hicieron todos esos esfuerzos, los que ha hecho el jugador y los que ha hecho el Valencia para que él esté aquí. Tampoco pensabamos que la temporada iba a ser tan buena como ha sido... porque ha sido espectacular. Todos hemos acertado, es un día para celebrar.

Hay una coincidencia general en torno a Kondogbia, con permiso de Rodrigo o Parejo ha sido el mejor del Valencia y Marcelino ha insistido en las últimas entrevistas que ha sido el mejor jugador de LaLiga.

—Estoy de acuerdo. Me muevo por todos los campos de España y la gente que sabe que soy parte del equipo de Geoffrey Kondogbia me dice: "Menuda temporada, menudo jugador, no baja de ocho". Me preguntan por qué me lo llevé al Valencia y no lo llevé a su equipo... y yo vivó en Sevilla.

¿Estamos ante la mejor versión de Kondogbia?

—LaLiga española se ajusta mucho a sus características. Cuando estuvo en Sevilla hizo un temporadón y tenía 19 años, era muy joven. Ya apuntaba maneras de la clase de jugador que es. Luego, en Mónaco, lo hizo muy bien. En Italia tuvimos una dificultad, pero no por él. Fue por el juego, por el tipo de fútbol . Habéis visto a Geoffrey, es un jugador que sale con el balón, que tiene fuerza, que tiene técnica, en Italia estaba muy encorsetado. Sabíamos que la liga española le iba perfecta y un equipo como Valencia era ideal, también una ciudad como València. Este año hemos sacado al mejor Kondogbia y todo apunta a que queda muchísimo más por sacar porque Geoffrey tiene mucho potencial. Ha metido cuatro goles y puede hacer muchos más.

Mérito del entrenador, que le ha dado confianza y le ha rodeado bien. Él y Dani Parejo han formado una sociedad perfecta.

—Está claro. Cuando hablé con Marcelino el verano pasado, me dijo que le iba a dar la confianza necesaria para que recuperase su máximo nivel. Eso influyó mucho a la hora de tomar la decisión de venir a València. Creo que Kondogbia y Parejo han sido la pareja de LaLiga, no sólo por Geoffrey, los dos se han complementado de una manera que ni soñando.

Ha sido el mejor centro del campo desde aquel doble pivote histórico Albelda-Baraja.

—Totalmente de acuerdo, pocos clubes en el mundo pueden disfrutar y presumir de tener un doble pivote así.

La cláusula de 80 millones, parece poco atendiendo a como está el mercado... van a venir a por él.

—En el fútbol todo cambia rápido, pero es suficiente. Hizo un esfuerzo por venir y ahora ha querido quedarse aquí. El Valencia ha apostado por él. Las cláusulas están puestas, pero lo importante es lo que siente el jugador.

Está claro que es un gran fichaje y una gran operación. El Valencia lo tiene por 25 millones, pero ¿cuánto valdría ahora Kondogbia?

—Una de las cosas que hay que aplaudir es la gestión del club. La compenetración que hubo entre el jugador, Marcelino y Mateu fue clave. Todos juntos trabajando en una misma dirección logramos un acuerdo que ha sido muy beneficioso para el Valencia, pero que costó muchísimo. Los méritos hay que atribuírselos al club y a su dirección general. Los italianos son complicados y el Inter es un club dificilísimo. Tomando perspectiva, está claro: el Mónaco ya pagó 20 millones al Sevilla hace cinco años. Creo que el Valencia tiene un chollo.

¿Cómo les convenció Marcelino?

—Cuando hablé con Marcelino, en verano, me fui directo a la Ciudad Deportiva. Hablé con él, me miró a la cara y a los ojos y me dijo: "Si realmente me puedes traer a Kondogbia estaría encantado y le voy a dar la confianza". Luego, él quiso hablar con Kondogbia. Marcelino le explicó su proyecto, quería devolver al Valencia donde se merece, a los puestos de arriba, pero, sobre todo, fue la confianza que transmitió. Marcelino habla mucho con los jugadores y todo eso se junto con las ganas de Geoffrey de volver a España y conocía la historia del Valencia. También es importante subrayar el esfuerzo económico del jugador. Pocos futbolistas se bajan el sueldo para jugar al fútbol y él lo ha hecho para disfrutar de un club como el Valencia.

Está claro que Kondogbia y el Valencia han luchado al máximo.

—Conozco muchos jugadores, pocos de la calidad de Kondogbia y, la verdad, es que esa lucha se ha reflejado en el campo. El compromiso que ha tenido durante todo el año se ha visto en el terreno... siendo un jugador cedido.