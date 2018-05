El Antonio Puchades, testigo este domingo del partidazo de ida de cuartos entre el Juvenil A y Real Madrid

Otro partidazo en Paterna. Nadie se lo puede perder. Ahora le toca el turno al competitivo Juvenil A de División de Honor de la Academia del Valencia CF. Los jugadores de Miguel Ángel Ferrer 'Mista' reciben este domingo (12.30 horas con VCF Radio en directo) al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. El estadio Antonio Puchades será testigo de uno de los duelos más bonitos y emocionantes del torneo del KO y, sin duda, la afición valencianista tendrá un papel protagonista en este primer asalto copero.

Después del magnífico rendimiento del equipo blanquinegro en la eliminatoria anterior ante el Málaga, con victorias tanto como local (2-0) como visitante (1-2), el destino ha querido emparejarle con el potente Real Madrid, quien en la ronda de octavos superó con dificultades al Real Zaragoza. Ahora, el sorteo ha deparado una batalla entre dos potentes conjuntos, aunque el Juvenil A de la Academia el Valencia CF ha llegado a estas alturas de temporada en un magnífico estado de forma. Lo demostró en el final de la Liga y, sobre todo, ante los andaluces en Copa con dos soberbios encuentros en Paterna y en la capital de la Costa del Sol.





Para este encuentro Mista no podrá contar con el sancionado Carlos Badal, expulsado en la vuelta en Málaga, ni con Kangin Lee, concentrado con la selección Sub 19 de su país. El resto de jugadores están muy 'enchufados' y conscientes que, para estar en la próxima ronda de Copa, necesitan hacer un gran partido este domingo en el Puchades. Intensidad máxima en defensa, no encajar ningún gol y acertar las ocasiones de gol para viajar a Madrid con todas las opciones posibles. Bajo estas premisas el Juvenil A VCF ha trabajado durante toda la semana en las instalaciones de la Ciutat Esportiva.