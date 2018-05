´Lombi´ renueva y se apunta para la próxima temporada del Valencia Femenino

Continúan las renovaciones en el Valencia Femenino. La futbolista Anair Lomba «Lombi» seguirá vistiendo la elástica blanquinegra la próxima temporada, tras haber renovado su contrato con el conjunto valenciano hasta el 30 de junio de 2019. Así pues, la jugadora gallega seguirá formando parte del proyecto valencianista tras el buen papel realizado en su primera temporada en el Valencia Femenino.

La jugadora de 28 años destaca por su competitividad, desborde, rapidez y buen disparo que aporta un plus en la zona de ataque de la plantilla del Valencia. La futbolista de La Guardia ha sido pieza importante esta temporada a las órdenes de Jesús Oliva, disputando un total de 21 partidos con 4 goles que evidencian sus prestaciones en el terreno de juego en una Liga que ya conoce a la perfección tras su pasado en el Espanyol.

«Lombi» mostró su alegría con su renovación: "Estoy muy feliz. Aún me quedan muchas cosas por hacer aquí y creo que debo seguir». Además, la futbolista remarcó que estaban muy ilusionadas con la Copa: «Ha sido difícil, pero hemos demostrado ser un gran equipo y competir ante cualquier rival». P

or último, «Lombi» agradeció el apoyo a sus compañeras: «Nunca he estado en un vestuario tan sumamente bueno. Desde que llegué me hicieron sentir como si estuviera en casa».