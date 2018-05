¿Soluciones al caso Abdennour?

En las últimas horas del mercado estival 2017 la irrupción del Olympique de Marsella obligó a romper la cesión acordado de Aymen Abdennour al Zenit de San Petersburgo. El entrenador de los marselleses, Rudi García, pidió al jugador en los últimos días de agosto y el central prefirió regresar a la liga donde años atrás había triunfado con las camisetas del Toulouse y el Mónaco. La única condición que fijó Mateu Alemany al OM fue no salir perdiendo, que los franceses asumieran las condiciones establecidas con el club ruso, la ficha íntegra del tunecino y una cesión extendible a un segundo año mediante unos condicionantes sencillos de cumplir. Las condiciones se han dado, pese a que Abdennour sólo ha sumado tres minutos desde el 28 de febrero, y la cesión está firmada hasta el 30 de junio de 2019. El problema radica en que el defensa no entra en los planes del club galo.

Andoni Zubizarreta, según publicó 'L'Équipe', ha buscado una fórmula o un entendimiento con el Valencia CF para poder romper la cesión. No obstante, el director deportivo del OM y sus dirigentes son conscientes de que la solución pasa por hacer entender al futbolista que lo mejor para todas las partes –incluido el Valencia– es dar con un nuevo destino en el que pueda revalorizarse, un club que confíe en él más allá del final de su contrato con el Valencia. A los 28 años, a Abdennour le restan dos años hasta 2020 con la entidad de Mestalla, que pagó por él 21,8 millones de euros al Mónaco. El Marsella debe garantizar por contrato el salario del jugador. Así que el interés del Valencia en el caso Abdennour es que -si Abdennour y su agente acaban comprendiendo que lo más conveniente es encontrar un club donde haya mejores expectativas para jugar- la ficha siga corriendo toda a cargo del equipo destinatario, si es que el jugador no la rebaja.

La temporada para Aymen ha sido horrible. Así lo reconoció en una entrevista con el diario 'La Provence' días antes de la final de la Europa League, partido para el que no fue ni convocado. «Está siendo la temporada más difícil de mi carrera, pero no me voy a rendir en absoluto. Siempre soy positivo. En los entrenamientos no dejo de trabajar. Me preparo, como todos los compañeros... siempre hay una opción. Tengo una buena relación con el entrenador, lo respeto mucho. Él dice y yo no conozco más solución que el trabajo. Además, tengo una carrera detrás, estoy en el OM para demostrar que puedo hacerlo bien, como lo hice en el Valencia, Mónaco o Toulouse», se atrevía a decir.

Rudi García pidió en verano a Abdennour, pero ha acabado siendo el último central del equipo... Ni siquiera la selección de Túnez se ha acordado de él para el Mundial.

21,8, agosto 2015

El precio que pagó el VCF

En los últimos días del mercado el Valencia suplió la venta de Nico Otamendi al Manchester City con Abdennour, central revelación de la Ligue1 con el AS Monaco.

1,8, mayo 2018

Su valor de mercado

Todavía no han pasado tres años desde que lo fichó el Valencia y su valor ha caído, según los estudios del Observatorio del Fútbol CIES, a menos de dos millones.