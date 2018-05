Aspas hablará con el Celta después del Mundial

Iago Aspas, habló este martes para los medios en la concentración de la selección española, dejando claro que a nivel personal "nunca sabes lo que va a pasar mañana" a la pregunta sobre su futuro y el interés del Valencia CF en hacerse con sus servicios. "Estoy centrado en la selección y ya tendré tiempo de pensar en mi club. Espero que me vaya lo mejor posible con la selección para después hablar con mi club, por supuesto", añadió.

El delantero del Celta avisó este martes que no tiene "vértigo" de estar a la altura de los grandes goleadores este curso, remarcó que se lo ha "ganado" con su trabajo y destacó que "basta con ver un entrenamiento para ver que hay mucho nivel" en la 'Roja'. "Vértigo no. Me lo he ganado y he trabajado durante este último año muy bien con mis compañeros. Ojalá pudiera haber podido pegar ese último empujón al final de temporada para engancharnos a Europa", valoró en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

Desde su debut como internacional hasta ahora, el futbolista repasó que ha venido "trabajando igual desde el primer día" y "con la misma ilusión". "Entré por la lesión de un compañero, que nunca es agradable, pero gracias a eso puede que hoy esté aquí. El entrenador tuvo la oportunidad de verme y el gran trabajo que ha hecho mi equipo me ha dado la oportunidad de seguir viniendo todo este tiempo y estar en la lista para el Mundial", explicó.

"El 'míster' (Julen Lopetegui) premia a los jugadores sin mirar de qué equipo provienen y que trabajan día a día. El Celta a lo mejor no es un equipo tan grande como el Real Madrid o el Barcelona y no le ha importado", opinó Aspas, uno de los tres delanteros elegidos para la cita junto a Diego Costa y Rodrigo Moreno.



Álvaro Morata

En la convocatoria no ha entrado Álvaro Morata. "He hablado con él. Es una decisión que toma el míster, sólo podían estar 23 y se han quedado no solo Álvaro sino muchísimos compañeros muy buenos fuera y también tenemos el recuerdo del Mundial, que Gotze marcó el gol de la final y no ha entrado en la lista. Esto va por etapas, tienes un año malo y otro compañero tiene la oportunidad de ir".

"No soy el seleccionador. El que tiene la papeleta jodida por decirlo de alguna manera es él (Lopetegui). Seguramente si yo hiciera una lista, el de al lado otra y el del otro lado otra seguramente no cuadraríamos, como para cuadrar en el delantero", declaró el atacante, que no ha hablado con Lopetegui sobre su rol.



Opciones

"Es cierto que desde que he venido aquí, en el último año y medio me ha utilizado en bastantes posiciones. No sé dónde me voy a desempeñar. Donde más disfruto es dentro del terreno de juego. A mí lo que me gusta es jugar lo máximo posible, ya sea de banda o como '9'", abundó el futbolista, empleado varias veces como revulsivo. "Me gustaría jugar todos los partidos de titular, tanto a mí como a cualquiera de los 23. También es una virtud que el míster vea en mí poder disfrutar de pocos minutos pero ayudar al equipo en esos minutos que estoy en el campo", continuó Iago Aspas, que incidió en el robo rápido y el ataque que les pide el técnico Julen Lopetegui.

En ese sentido, remarcó que el entrenador "siempre" les ha inculcado ese aspecto "desde el primer día". "Buscar mucho el robo tras pérdida y atacar rápido los espacios para que no se organice el equipo rival", añadió el delantero, que afirmó que no hablan de si España es favorita en el Mundial y avisó de la exigencia del torneo.

"Me basta ver un entrenamiento para ver que hay mucho nivel. Luego en el Mundial hay muchos matices y un partido malo te vas para casa", apuntó Aspas, cuyo primer recuerdo de un Mundial es "igual" la jugada de "Luis Enrique cuando sale sangrando" por un codazo de Tassotti en 1994 frente a Italia.

Iago Aspas compareció en rueda de prensa junto a Yeray Álvarez, del que destacó: "Recuerdo el año pasado que estaba con nosotros por estas fechas y después de todo lo que pasó (un tumor testicular) es un ejemplo de superación no sólo ya para el mundo del fútbol, sino para todas las personas que están pasando por esta enfermedad. Es un ejemplo a seguir y ha tenido el premio de su buen trabajo de final de temporada para estar aquí".