Portu gusta y está en la agenda del Valencia

Cristian Portugués Manzanera, Portu. El Valencia CF tiene al futbolista de Beniel criado en Paterna en su agenda para reforzar el ataque este verano. Según ha podido saber SUPER, los responsables del club de Mestalla contemplan al canterano como una de las altenrativas tras sus dos buenas temporadas en el Girona, donde se ha convertido este año en una de las grandes revelaciones del campeonato. Once goles y seis asistencias lo han puesto en el radar como una opción que vendría a cubrir el puesto que deja Vietto. Y es que tres años después de su salida del Valencia CF, Portu tiene poco o nada que ver con el jugador que abandonó la disciplina con la carta de libertad siendo uno de los pilares del Mestalla y habiendo llegado a jugar dos partidos con el primer equipo ante el Rayo y el Dinamo de Kiev. Si por aquel entonces el debate era si se trataba de un '6' o de un '8', el tiempo ha despejado cualquier duda: a las órdenes de Pablo Machín se ha reconvertido como llegador, partiendo desde la banda o como segundo delantero.

Lo demostró, curiosamente, a su paso por Mestalla. Caprichos del destino, el murciano exhibió sus capacidades ante la que había sido su afición rematando al fondo de la red un envío desde la banda en los primeros compases del partido de la primera vuelta. Pidió perdón y la afición le aplaudió. Encaja con la visión de fútbol de Marcelino y su perfil, abnegado y trabajador, reforzaría la línea de un vestuario sano. El Valencia CF no hace planes con Vietto para la próxima temporada y el nombre de Portu es una alternativa que se contempla. Gusta y está en la agenda. Ya lo espió el Valencia CF en noviembre en el Ciutat de València y su crecimiento –le ha valido para estar en las prelistas de la selección española– no ha hecho más que consolidar el criterio. Su rendimiento tampoco ha pasado desapercibido para otros clubes de un potencial superior al Girona y uno de ellos es el Sevilla. El conjunto de Nervión, adonde llega ahora Pablo Machín, podría ser uno de los interesados en hacerse con sus servicios para la próxima temporada.



Con contrato

Preguntados por el interés del Valencia CF, sus representantes –la agencia Top Value Players– responden que no tienen noticias de Mestalla y que el jugador ha renovado recientemente con el conjunto catalán hasta el 2022. Tras marcar en Mestalla, el jugador expresó ante los micrófonos de BeIN Sports que «aquí en el Valencia CF siempre se han portado muy bien conmigo, desde pequeño he estado aquí, no me ha faltado de nada, por eso he pedido disculpas». En el verano de 2014 el club lo dejó marchar con la carta de libertad al Albacete, donde comenzó a dar muestras de su potencial en Segunda, y posteriormente dio el salto al Girona. El club catalán ha movido ficha para tener más fuerza ante el interés de otros equipos. El jugador decía hace unos días: «tengo contrato y estoy muy feliz y a gusto en Girona, pero en esto del fútbol todo puede pasar».