Renovación en el Valencia Femenino

Débora García renueva como valencianista tras ampliar su contrato con el Valencia Femenino hasta el 30 de junio de 2019. Será la tercera temporada como blanquinegra para una futbolista que ha ido demostrando cada vez más su implicación con el proyecto y que se ha ganado con creces un hueco en el equipo.

Su rapidez, desborde, potencia, calidad y lucha la avalan como una de las mejores jugadoras de banda derecha de la Liga, pudiendo desenvolverse tanto en ataque como en defensa. Nacida el 17 de octubre de 1989 en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y con raíces andaluzas, Débora García volverá a defender nuestra camiseta la próxima temporada.

Para la futbolista esta renovación es una nueva oportunidad para seguir desarrollándose profesionalmente aquí en Valencia, un lugar donde, como ella misma afirma, "me siento muy valorada e importante tanto dentro como fuera del campo. Soy feliz aquí y sobre todo disfruto de lo que más me gusta". Además, la jugadora tuvo palabras de optimismo para el proyecto 2018.19: "Me ilusiona la apuesta de Club de cara a la temporada que viene y tengo ambición de conseguir grandes cosas con este escudo".

La renovación de Débora García se suma a las de Lombi, Natalia Gaitán, Jennifer Vreugdenhil, Paula Nicart, Gio Carreras, Mandy van den Berg, Alejandra Serrano y Carol Férez.