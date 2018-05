Zaza muestra su agradecimiento a los aficionados

La conexión de Simone Zaza es un hecho incuestionable. El futbolista reaccionaba de una manera muy peculiar después de leer en SUPER la noticia de que es el futbolista de la plantilla del Valencia CF que más camisetas vende con su nombre serigrafiado en la espalda.

¿Qué jugador del Valencia CF vende más camisetas? El delantero respondió a la noticia publicada en las redes sociales dibujando un corazón y dos manos en alto en señal de agradecimiento a la afición.

Su respuesta provocó un aluvión de reacciones y comentarios de la afición, muchos de ellos referentes a su posible salida del club este verano. Mensajes como estos:

"Orgulloso de que defiendas al VCF con todo tu corazón. Hasta que no te vayas, seguiré hablando en presente, y cuando te vayas, habrás dejado una huella imborrable"

"Esta SIEMPRE será tu casa, Simo. No sé lo que pasará, pero gracias por todo. Aquí siempre serás bienvenido si quisieras volver. Uno di noi".

"Yo a Marcelino siempre lo apoyaré, lo que ha hecho con el VCF no merece menos, pero no quita que me parezca injusto lo de Zaza, creo que es necesario un jugador como él, con su garra y su lucha, su sacrificio. Aún tengo una pequeña esperanza de que se quede. Él y Rodrigo son mis delanteros"

"Pase lo que pase siempre te vamos a querer en Valencia"

"Pase lo que pase orgulloso de verte llevar la camiseta. Yo quiero 11 con tu actitud en el campo siempre"

"Eres nuestro crack y te queremos en Champions. Tú viniste cuando el Valencia estaba en el fango. Ahora te toca vivir lo bueno con nosotr@s"

"Espero que lo de hoy solo sean rumeres y la temporada que viene vuelva a tener la camiseta con tu nombre. @valenciacf Zaza no se puede ir!!!"

"Gente como tú llega al corazón del valencianista. Eres grande @SimoneZaza"

"No hace falta ser valenciano para respetar y engrandecer este escudo. ZAZA UNO DI NOI"

"Si dependiera de mí, te quedarías crack, viniste sabiendo que el equipo estaba mal, le echaste un par de narices, has ayudado al equipo a estar hoy donde está, así que... uno di noi sempre. Amunt!!!"

"Grande Simone, vayas donde vayas siempre tendrás el cariño y respeto de los valencianistas, ojalá te quedes y disfrutes de la Champions con el Valencia que tú también te has ganado, forza simo"

"Quédate, necesito tu nombre en la del Centenario"