El Valencia CF tiene a ´otro´ Portu en su agenda

Portu nunca fue un mediocentro posicional. Se notaba. En Paterna brillaba por empuje, pero no por organización. Buscaba campo y metros para morder. En su última etapa en el Mestalla ya advirtió esa naturaleza de centrocampista de área a área, por pura intensidad. Cuatro temporadas después, su nombre rompe en la agenda del Valencia, pero es otro jugador.

El control sobre él se perdió durante su etapa en el Albacete. El canterano se marchó con una opción de tanteo, pero –en el caos– los técnicos cometieron el error de menospreciarlo. De aquel Portu queda la energía y el coraje. Su paso por Albacete y Girona ha servido para descubrir a uno de los grandes especialistas del fútbol español. Mediapunta o segundo delantero, el murciano ha explotado como uno de los mejores llegadores de LaLiga.

Once goles y cinco asistencias han confirmado a Portu entre las revelaciones de la temporada. Entre los hombres de segunda línea, sólo Mikel Oyarzabal ha golpeado más (doce goles) y eso son palabras mayores. Con 26 años está en un momento ideal para dar otro salto, refinado en el apartado atlético, con recorrido en todas las categorías, Portu ha sufrido (inolvidables sus lágrimas el día del descenso del Alba) y ha vibrado, con el ascenso y la permanencia en Girona. Luis César Sampedro fue el primero en advertir su capacidad para irrumpir en el área rival y definir.

En Albacete se abrió paso en el fútbol de plata como centrocampista de ataque y como segundo delantero. Con Pablo Machín en Girona encontró un bloque mejor preparado y el contexto ideal. En el 3-4-2-1 ha formado como mediapunta por derecha, en ese espacio ha liderado la primera línea de presión, ha trabajado y se ha movido cerca del área, golpeando sobre los espacios entre el central, el lateral y el mediocentro rival. Siempre entre líneas, pero no como enlace creativo y sí aprovechando su explosión en la última parte del campo y su garra para atacar el gol.

El factor sorpresa

Con Marcelino encaja. Podría partir desde la banda (claro), pero no como extremo, no tiene desborde ni es especialmente fino en el enlace. No es un jugador a toda banda, pero sí barre todo el frente del ataque y se maneja bien en las transiciones, por conducción, sorpresa entre líneas y llegada. Para Marcelino sería un plus por capacidad para adaptarse; perfectamente podría arrancar acompañando a un primer delantero, como ha hecho con Stuani. Portu es opción para la doble punta o para comenzar unos metros más atrás. Su estreno en Primera ha sido tremendo, aunque con el Valencia de Juan Antonio Pizzi llegó a debutar, primero en Europa League –Dinamo de Kiev (27/02/2014)– y después ante el Rayo en Vallecas (02/03/2014), donde fue titular.