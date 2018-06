Simone Zaza no molesta y no se regala

Simone Zaza no molesta y no se regala F. CALABUIG

El Valencia CF no va a regalar a Simone Zaza y esa es una realidad asumida y compartida por los principales gestores del club: propietario, presidente, director general y entrenador. En la cúpula lo tienen claro. El futbolista sabe que este verano va a haber movimientos en la delantera y que no es la opción número uno en los planes de Marcelino. Está en el mercado por una cuestión económica y de perfil. Después de un año en el que ha marcado 13 goles que han sido clave en LaLiga para certificar el billete a la Champions, Zaza se ha ganado a pulso el derecho a la honradez y la claridad por parte de los técnicos. Sin embargo, al mismo nivel que eso hay una realidad y es que el jugador no molesta, ni mucho menos. Tiene un valor. Más allá del ruido a su alrededor, la posición del club respecto al jugador es fuerte y si no se le gana dinero con su venta seguirá el próximo curso: Marcelino, en un momento dado, no pondría problemas en quedárselo.

Desde que llegó del West Ham hace temporada y media el '9' ha anotado 19 goles, logrando los mejores registros de su carrera y se ha revalorizado pasando del estado más bajo de confianza a convertirse en uno de los delanteros de la nueva selección italiana que pretende relanzar Roberto Mancini. Zaza hoy es un jugador mejorado y revalorizado, en prestaciones y en números, y por si todo lo anterior fuera poco se ha consagrado en Mestalla como uno de los principales vínculos del vestuario con la grada –SUPER desvelaba días atrás que es el jugador que más camisetas vende–, circunstancias que lo convierten a ojos del Valencia CF en un activo con valor patrimonial y deportivo. En su día el club realizó una inversión muy potente por él –dieciocho millones de euros a la Juventus– y no se contempla regalarlo ni malvenderlo. Hoy por hoy el mercado está muy parado –como corroboran desde el club– y más allá del interés equipos como Milan o Torino, todavía no se ha recibido ninguna oferta en firme por el delantero, pero los imputs –contactos, llamadas...– que llegan, especialmente desde Italia, son de risa... No gustan un pelo. La advertencia a los equipos italianos, después de ver el comportamiento que está teniendo el Inter respecto al fichaje de Cancelo, es muy clara.



Tres meses por delante

Acabada la opción de compra por Cancelo y el Inter ha decidido dejarla correr con la idea de forzar al Valencia CF a negociar a la baja, situación que descarta Mateu Alemany. En el club saben que el '9' –y más tras una convocatoria de su selección que le da estátus y visibilidad– tiene mercado en su país pero, avisados por la estrategia del Inter, no van a tolerar que ningún otro equipo venga de rebajas pensando en llevárselo a la baja. "No nos aprieta tanto el zapato", aseguran desde dentro. No es un farol y se insiste en que el caso del italiano está a años luz de los de Enzo Pérez, Diego Alves, Álvaro Negredo, Aderllan Santos o Nani, vividos en el verano anterior, por lo que no se va a resolver de la misma manera.

Enzo Pérez dejó en caja 3 millones de euros; Alves no llegaba a 500.000; Negredo 2,5 millones y tanto Nani como Aderllan Santos salieron cedidos. Son jugadores que Marcelino no quería ni ver sobre el terreno de juego el día que arrancara la pretemporada. Con Zaza no hay conflicto, no es un activo tóxico y si algún equipo lo quiere, que lo pague. A falta de tres meses para el final del mercado en el Valencia CF no hay prisas y recuerdan el caso Mustafi, por el que en julio no daban más de 20 millones y a final de agosto el Arsenal acabó pagando 41.