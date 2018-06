La última reunión: Iago Aspas, Kevin Gameiro y Aleix Vidal

Este viernes, al mediodía, el Valencia CF hacía público un comunicado a través de sus canales oficiales en el que informaba del trabajo que se está haciendo estos días en Singapur, donde se encuentran el presidente, Anil Murthy, el director general, Mateu Alemany, y el director del área técnica, Pablo Longoria. «El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, el consejero Kim Huat Koh, el director general, Mateu Alemany, y el director técnico, Pablo Longoria, están manteniendo en Singapur una serie de reuniones de trabajo con el máximo accionista de la entidad, Peter Lim, de planificación de la próxima temporada, en la que se volverá a disputar la UEFA Champions League, en el año del Centenario valencianista», así decía el escueto comunicado. Parece poco, pero el club no puede decir más. Entre líneas, se puede leer... que es mucho.

Tal y como publicaba el viernes este diario, la de Singapur se trata de una cumbre para fichar, lo dice el propio Valencia, y claro, también para vender, aunque, por decirlo de alguna manera, ese no es papel del propietario, eso es cosa de Mateu Alemany. Que a Lim le gusta fichar y que en ese aspecto se implica en primera persona en el proyecto no hace falta repetirlo porque lo ha demostrado desde el primer día que apareció en la órbita del club de Mestalla; si bien, ahora no hace las cosas de forma autónoma, y todo pasa por el consenso y, sobre todo, bajo la supervisión y la opinión de los ejecutivos, que no son otros que Marcelino, Alemany y Longoria.



Kevin Gameiro

En esta reunión con el propietario se han abordado las operaciones que en estos momentos están, por definirlo de alguna manera, calentitas, y que como viene publicando este diario son Gonçalo Guedes y Kevin Gameiro. Con respecto al delantero francés, hay negociación abierta con su representante, Alex Bonnot, y el acuerdo puede darse por cerrado, por ello, tras el encuentro con Lim, sea el momento de abordar la negociación con el Atlético de Madrid.



Iago Aspas

Además, según ha conocido este diario, en una reunión reciente con los representantes del delantero Iago Aspas, la agencia 'Promosport', se llegó a la conclusión de insistir en fichaje del futbolista gallego, mientras se profundiza al mismo tiempo con otros nombres, fundamentalmente el de Kevin Gameiro, punta veloz y vertical del agrado de Marcelino. Después de la cita en cuestión el Valencia sabe bien que la operación Aspas, si es que se puede llegar a dar, será a largo plazo. Una carrera de fondo. Dicho de otro modo, la única manera de poder fichar a Aspas es esperar a que avance el mercado, al menos, a que acabe el Mundial a mediados de julio. «Estoy centrado en la selección y ya tendré tiempo de pensar en mi club. Espero que me vaya lo mejor posible con la selección para después hablar con mi club, por supuesto». Palabras el pasado lunes de Aspas, que evidencian que la posibilidad de convencer al Celta para que rebaje la cláusula de 40 millones es difícil, y más ahora.



Aleix Vidal

Además, en la reunión con Promosport también se abordó el nombre de Aleix Vidal, lateral derecho del Barcelona que está en el mercado, pero el Valencia rechazó su fichaje ya que lo que busca Marcelino es un futbolista de un perfil mucho más defensivo.