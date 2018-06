Kily González inicia su carrera como entrenador

El Kily González, ex jugador del Valencia CF, ha comenzado su andadura como entrenador de fútbol y dirigirá al equipo filial de Rosario Central, club en el que se formó como futbolista y del que pasó a Boca Juniors para después dar el salto al fútbol europeo.

"Me Me toca empezar esta carrera dirigiendo la reserva de Central, y es un desafío enorme para mí" dice el Kily en una entrevista concedida al periódico El Ciudadano de Argentina.

El Kily ya fue entrenador del filial de Rosario Central la temporada pasada, aunque lo hizo de manera interina en los dos últimos partidos de la temporada, y ahora seguirá en el cargo. El ex jugador del Valencia CF llegó en el mes de enero para trabajar en la cantera de este equipo y bien pronto le ha llegado la oportunidad de entrenar al filial.

Se da la cirunstancia de que los los dos últimos entrenadores del primer equipo de Rosario Central, José Chamot y Leo Fernández, llegaron al primer equipo procedentes del filial, lo que en el fútbol argentino se conoce como el equipo reserva. Al respecto, el argentino no oculta que es una oportunidad para él, y que lo toma como el inicio de su carrera como entrenador: "Me toca empezar dirigiendo la reserva de Central, y para mí es un desafío enorme. Hay otros técnicos a los que directamente les toca arrancar con un equipo de primera, otros que arrancan en el ascenso? esto es de acuerdo a las posibilidades que se te presentan. En mi caso se dio así, y me dio una satisfacción enorme".