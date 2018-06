Mista habla sobre el atraco del Real Madrid al juvenil: "Da mucha rabia"

Miguel Ángel Ferrer 'Mista' comparte la rabia de sus jugadores por el desenlace del partido de la Copa jugado el sábado en Valdebebas, que concluyó con un gol del Real Madrid logrado con la mano que echaba fuera de la competición al equipo juvenil del Valencia CF. Una rabia que ha tratado de canalizar positivamente, pero rabia e indignación.

El técnico, una vez digerido el duro golpe de una eliminación cuando el equipo tenía dos goles de ventaja a falta de muy pocos minutos para el final, explicaba ante los micrófonos de VCF Radio que "en el momento en que sucedió todo tampoco eramos muy conscientes, pero te das cuenta que sí, que el jugador acaba tocando el balón con la mano y es una pena que el árbitro y el línea no pudieran ver aquella jugada. Te da mucha rabia porque has perdido la Copa de esa manera, pero también hay que reconocer que si te vas de la Copa que sea dando la imagen que dimos el otro día, haciendo las cosas tan bien y con la entereza que tuvieron los chicos remontando de esa manera el partido y poniendo las cosas muy complicadas a todo un Real Madrid".

Continúa el técnico del juvenil explicando que "la decisión no se va a cambiar, cuando un árbitro pita la decisión está tomada y ya no hay nada que hacer, simplemente hay que quedarse con la parte positiva y no pensar en lo negativo porque son cosas que nosotros no podemos controlar, con lo que han demostrado los chicos. Es un partido de juveniles, fastidia perder pero estamos invirtiendo en futuro".

Mista insiste en que se encuentra "feliz por la imagen que dimos, por el gran trabajo de los chicos. Pensar en esta jugada no me va a solucionar nada y lo único que nos puede fortalecer como equipo y como grupo es el hecho de saber que hemos sido mejores que ellos y durante los noventa minutos el equipo estuvo a la altura de las circunstancias, que fuimos capaces de remontar un resultado que muy poca gente daba por entado que podíamos hacerlo. Eso me llena de orgullo. Después hay circunstancias que no se pueden controlar y eso es lo que les decía a ellos, si os resulta duro lo que nos ha pasado hoy imaginaos lo que es perder una final de Champions en los penaltis como le sucedió al Valencia CF. El fútbol a veces tiene esta amargura que forma parte del aprendizaje, estamos hablando de chicos de 17 y 18 años que están cerca del fútbol profesional y seguramente estas cosas el día de mañana les servirán para tener una experiencia más. Tengo que inculcar a mis jugadores que cada día sean mejores, los valores del Valencia CF, respeto, lucha y orgullo a un escudo?".