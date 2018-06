Marcelino: "Al Real Madrid no iría"

"Se queda libre el banquillo del Real Madrid, a ver si te van a llamar". Es el comentario que le hacen a Marcelino García Toral en el programa La Tertulia del Sporting de VinxTV. El técnico del Valencia CF, que ya está de vacaciones en Asturias, no se lo piensa ni un instante y responde es esta manera: "No me van a llamar pero no iría porque estoy muy a gusto en València".

Se trata de una extensa entrevista en la que Marcelino habla de su tremporada en el Valencia CF, de su trayectoria en los banquillos y de la actualidad del Sporting, que está inmerso en la pelea por regresar a Primera División de la mano de Rubén Baraja.