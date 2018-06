El Valencia ya ha decidido el futuro de Vietto

El Valencia CF ya ha decidido con Luciano Vietto. El club de Mestalla, mediante la figura de Mateu Alemany, ya le ha comunicado al futbolista y a sus agentes cuál es su postura con respecto a la opción de compra por valor de 14 millones de euros pactada con el Atlético de Madrid el pasado mes de enero y que expira el próximo 15 de junio.

Según la información que maneja SUPER, el club no está por la labor de abonar esa cantidad por el atacante argentino porque considera que es desproporcionada dado su rendimiento y la situación económica actual del club y por lo tanto no hará efectiva la opción de compra existente. Marcelino considera que el jugador ha rendido por debajo de su rendimiento y por ese precio no se acometerá su fichaje.