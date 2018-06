Zaza: "No sé por qué tengo que irme"

El delantero del Valencia CF, Simone Zaza, marcó un gol con la selección italiana en el amistoso que disputó este lunes ante Holanda y que terminó con empate a uno. El futuro de Zaza en el conjunto de Mestalla es incierto y puede ser una de las salidas sonadas de este verano.

En Italia hay equipos que están muy interesados en él, como son el Torino y fundamentalmente el Milan, pero de momento el delantero asegura que su intención es seguir de valencianista y el club tampoco está dispuesto a dejarlo salir a cualquier precio.

Al finalizar el partido ante Holanda Zaza habló para los micrófonos de El Transistor de Onda Cero y fue muy claro en este sentido: "De mi posible salida del Valencia habláis vosotros los periodistas, yo de esto no hablo, yo siempre he dicho que me gustaría quedarme en el Valencia porque me llevo bien con todos y además vivo muy bien a nivel privado. No sé, no he hablado con el club, a mí no me ha llamado, entonces a esta hora no sé por qué tengo que irme".