El Celta decide no renovar a Wass

El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, ha repasado la actualidad del club este jueves por la mañana en un desayuno informativo celebrado en A Sede de Príncipe y ha hablado de dos nombres propios que se encuentran en la agenda del Valencia CF para este mercado de verano, como son Iago Aspas y Daniel Wass.

El máximo mandatario vigués reconoce que el club ha decidido no renovar a Wass y, por tanto, abre las puertas al futbolista para un posible traspaso. Estas han sido sus palabras: "El de Wass no es ningún caso problemático. Hemos decidido no renovarle». El danés es un perfil de futbolista que encaja a Marcelino García Toral y está sobre la mesa de Mateu Alemany. El futbolista solo tiene un año más de contrato -acaba en 2019- y el Valencia espera llegar a un acuerdo con el Celta en torno a los 5 millones de euros.

Mouriño, por otra parte, sigue firme en su postura de no vender a Iago Aspas por menos de los 40 millones de su cláusula de rescisión. El presidente se reitera en sus palabras: "¿ Su futuro? No lo sabemos, lo que sí es cierto es que hay mucho rumor y mucho movimiento en prensa. El club no ha recibido ofertas. Otra cosa diferente es que un representante llame al club para preguntar si venderíamos a un jugador. El club está regido por nosotros, no por los representantes ni los equipos de fuera. No somos un equipo que espera a que los jugadores no tengan compromiso. Si pagan la cláusula por Iago, se irá. Si no la pagan, no se irá. La decisión será siempre nuestra".

El jugador tampoco cierra ninguna puerta, pero asume que va a ser un verano largo por la exigencia del Celta y el Valencia CF está dispuesto a esperar hasta después del Mundial para apurar sus opciones de rebajar el precio.