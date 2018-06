El informe sobre Zaydou Youssouf

El Valencia CF trabaja para que uno de los fichajes del verano sea Zaydou Youssouf. A sus dieciocho años de edad, el centrocampista de futuro del Girondins de Burdeos es un auténtico desconocido en la élite. Solo ha jugado seis partidos con el primer equipo esta temporada y su nombre ha sorprendido a casi todos, exceptuando a Pablo Longoria y su nómina de colaboradores de confianza, que son conscientes de su potencial. El interés en captarlo –la operación está en marcha– responde a una apuesta decidida del responsable del área técnica, al que Peter Lim le otorgó licencia para acometer este verano al menos una operación de estas características durante su última estancia en València. Zaydou Youssouf está en el foco y demanda un análisis para conocer un poco más qué podría aportar en caso de que finalmente acabara recalando en el Valencia CF de Marcelino. Todavía no ha irrumpido en Ligue 1, por lo que las referencias son mínimas. SUPER, para ello, ha contactado con gente del mercado que está en condiciones de definirlo tras evaluar su progresión.

Internacional con Francia desde la base hasta la Sub-20, el futbolista ha demostrado hasta la fecha tener una proyección y unas condiciones extraordinarias. Esa realidad mezcla además con que este es el momento de ir a por él. El Valencia CF, de hecho, espera que su traspaso no supere los 2 millones de euros, una cantidad asequible que permitiría ejecutar el fichaje en cualquier momento, y que puede dispararse en cuanto juegue el próximo Europeo Sub-19 de Finlandia el mes que viene y se abra camino en la élite. Eso va por delante y justifica la inversión. El club sabe que Youssouf es todavía un proyecto y probablemente esté menos rodado de lo que estaba Maksimovic cuando aterrizó en Mestalla hace justo un año. El serbio, cinco años mayor que él, ya sabía lo que era jugar la Champions con el Astana y había liderado a su país en el Mundial Sub-20. Pese a ello, Marcelino da luz verde al futbolista. Los informes de Longoria convencen, ambos creen que puede rendir y, sobre todo, desarrollar sus capacidades incrustado en una mezcla de perfiles dentro de la plantilla 18/19. Por descontado sería fichaje para el primer equipo y el técnico considera que, en lugar de salir cedido, la primera temporada es crucial que esté en el Valencia CF para aprender y aclimatarse.

El francés ha demostrado sus virtudes en la Youth League, las inferiores de Francia y en sus apariciones a las órdenes de Poyet, que le dio la titularidad ante el Nantes en el derbi del Atlántico. Aquel día dejó pinceladas. Pese a que siempre ha jugado por el centro, el preparador uruguayo lo ha venido situando en la banda derecha, algo que ha provocado, en cierto modo, un punto de controversia. «Para mí, tiene más cualidades para jugar en banda que en el medio del campo. Es mi opinión. Tal vez mucha gente no estará de acuerdo, pero todos no somos iguales. Creo que con las cualidades que tiene puede marcar la diferencia en los últimos 25-30 metros del campo, ahí es increíble», justifica el técnico. El jugador, sin embargo, se ve jugando por dentro y de forma natural proyecta sus jugadas en diagonal hacia adentro cuando juega en la derecha, algo parecido a lo que le ocurre en ocasiones a Soler.



Fuerte a campo abierto

El uno contra uno no es su mayor virtud pero es un jugador dotado técnicamente, Youssouf es un jugador hábil en la transición, actuando a campo abierto. Divide muy bien por el centro. Es intenso y dinámico al contragolpe. Tiene ida y vuelta porque es muy físico –tiene un gran tren inferior– y puede ofrecer salida rápida y golpeo de fuera del área. En definitiva, se trata de un jugador de potencia y recorrido, con instinto y gusto para innovar, algo que lo convertiría en una alternativa interesante para la medular, pero que todavía está por pulir. Y es que a día de hoy está por definir. En la Youth League jugó de mediapunta en un 4-2-3-1 ante el Red Bull Salzburg, su posición ideal ha venido siendo el '8' en un 4-4-2 y este año se ha enfrentado al reto de la banda. Lo que parece claro es que no es un pivote porque no ha adquirido todavía un sentido posicional estricto, ahí tiene que mejorar. Su punto débil es concienciarse del trabajo defensivo. Eso lo aprendería con Marcelino.

Un fichaje al 100 % para el primer equipo

Solo tiene 18 años –cumplirá 19 de aquí a un mes– pero a pesar de su juventud y su poca experiencia en la primera línea, Marcelino y Pablo Longoria están convencidos de que, con tres competiciones en marcha, Zaydou Youssouf tendría sus momentos de protagonismo. La suya, en contraste por ejemplo con el fichaje de Iago Aspas o de Gameiro, no es una apuesta de rendimiento inmediato. Se trata de un fichaje estratégico, con vistas al medio plazo. No hay dudas respecto a su potencial y todos creen en el criterio de Longoria. En caso de concretarse la operación, el Valencia CF tiene claro que irá al primer equipo.

Ni saldría cedido para foguearse ni iría al Mestalla. Entrenador y responsable del área técnica consideran que lo mejor para asegurar el desarrollo del futbolista es que forme parte de la primera plantilla, donde pese a partir con un rol secundario tendría minutos, trabajaría para aprender y afrontaría adaptación futbolística y cultural. Lo idóneo, argumentan, es que este proceso lo afrontara en el Valencia CF, en un entorno controlado.