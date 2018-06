Toda la verdad sobre el caso Guedes

La noticia del posible acuerdo entre el Valencia CF y el PSG por el traspaso de Gonçalo Guedes, del que informó uno de los periodistas que participaban en la tertulia deportiva de la emisora de Mónaco RMCsport, generaba mucha expectación entre el valencianismo y también en el mercado de fichajes internacional, ya que se producía apenas 24 horas después de que el futbolista marcara dos goles en el último amistoso de Portugal antes de su debut en el Mundial de Rusia 2018. Hoy, SUPER no puede confirmar que sea cierta la noticia del acuerdo por una cantidad que rondaría los 50 millones de euros y que incluye un derecho de tanteo a favor del club parisino en caso de una venta futura, aunque sí que el Valencia CF y Peter Lim siguen trabajando para intentar cerrar el que sería el fichaje más importante de su historia.

Las negociaciones siguen en marcha a pesar de que la historia ha atravesado por diferentes momentos desde que el pasado mes de octubre Lim se dirigió al PSG para hacer su primera oferta por Guedes. De hecho, si en los últimos meses el fichaje no ha avanzado es porque considera que tiene un acuerdo por 40 millones que el club francés a la hora de la verdad no ha respetado, un hecho que ha enfriado la buena relación entre el máximo accionista del Valencia CF y el presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi, y por tanto ha frenado el fichaje del extremo portugués.

SUPER publicó el pasado 9 de octubre que Peter Lim se había propuesto adquirir en propiedad los derechos de Gonçalo Guedes y fue a raíz del primer acercamiento que se produjo entre los clubes. El máximo accionista del Valencia CF, que ya había intentado incluir una opción de compra en el acuerdo de cesión, ofreció al PSG los 30 millones de euros que los franceses habían pagado al Benfica por el jugador en enero de 2017. Entonces Guedes no había explotado todavía en LaLiga. En realidad, el PSG pensaba más bien que se habían equivocado y no tenían demasiadas esperanzas en recuperar su inversión. Si no hubo acuerdo fue por una circunstancia, que el Benfica se llevaba por contrato al menos siete millones de euros más en caso de venta del jugador.

Hubo incluso contactos para que el Benfica renunciara a esa cantidad o al menos para rebajarla. Lo lograran o no, Lim volvió a París con una segunda oferta de 35 millones de euros que tampoco aceptó el PSG, aunque las posturas se quedaron bastante cerca. Para entonces Gonçalo, ahora sí, había marcado sus primeros goles y empezaba a llamar la atención con el Valencia CF. En París no aceptaron los 35 pero pusieron el precio definitivo a Guedes: 40 millones. Peter Lim y el Valencia CF no tenían previsto llegar hasta ahí por un futbolista con el que entonces el PSG ni siquiera contaba para el futuro, después de haber gastado nada menos que 400 millones con Neymar y Mbappé. Aún así, Lim echó el resto y puso los 40 millones para hacere con Guedes en propiedad, debió ser a finales de noviembre, con la sorpresa de que los dirigentes del club parisino se echaron atrás. Habían pedido 40 y los tenían sobre la mesa, pero entonces la explosión del jugador les hizo temblar pensando que podían obtener por él mucho más de lo que pensaban.

Esta actitud enfadó mucho al propietario del Valencia CF, al considerar que el PSG y su presidente Al-Khelaïfi estaban faltando a su palabra y al acuerdo entre caballeros que existía por esos 40 millones de euros, que ya son más de lo que habían pagado por él solo unos meses antes. Lim, por un cuestión económica y también de honor, no tenía previsto subir su oferta ni un solo euro y desde entonces la estrategia se ha ceñido a defender lo que considera un acuerdo firme y esperar acontecimientos, contando con la postura del futbolista y su agente que ven con buenos ojos seguir en el Valencia CF.

Aunque Lim sigue creyendo que su amigo y presidente del PSG ha faltado a su palabra, las negociaciones siguen y van a continuar. El Valencia CF no tiene posibilidad de irse mucho más allá de esos 40 millones pero el PSG, que llegó a pedir 70 e incluso 90 millones, tampoco tiene ofertas en firme por cantidades tan elevadas. Hace pocos días, de hecho, el diario L'Equipe informaba de que el PSG considera que vender a Guedes por menos de 45 millones no sería una buena operación. ¿Puede subir el Valencia CF su oferta a 45 o hasta 50 tal como afirman en la emisora de Mónaco? Es posible, aunque tal como se están desarrollando los acontecimientos todo apunta a que el Valencia CF puede esperar a que las urgencias en París por las medidas de la UEFA en el control financiero acaben precipitando un acuerdo más favorable. Aunque, ojo, que el futbolista apunta a titular con Portugal en el Mundial y esa puede no ser una buena noticia.