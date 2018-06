El padre de Simone Zaza abre la puerta al Calcio

Simone Zaza es uno de los grandes deseados del Calcio en el mercado de fichajes. El valencianista es un valor cotizadísimo en Italia después de cerrar su mejor temporada en la élite, una realidad que se ha visto reforzada tras adquirir el estátus de internacional tras la llamada de Roberto Mancini en su primera convocatoria como seleccionador de la Azzurra. El técnico no duda. 'Simo' está en su equipo desde el primer día y este le devolvió esa confianza con un gol ante Países Bajos que le da todavía más visibilidad y potencia su valor. El de Metaponto, autor de 13 goles este curso, está en la mira de un buen puñado de clubes de su país. Del Milan o el Torino, que llevan varias semanas tratando su fichaje con algunos intermediarios de confianza, a la Sampdoria, el último en unirse a esta lista de pretendientes. Según informa La Gazzetta dello Sport, el conjunto de Génova habría marcado como objetivo al valencianista para suplir a Duvan Zapata, que podría salir este verano. El futbolista está en su país de vacaciones y mientras Beppe Bozzo, uno de los actores más influyentes del mercado italiano, trabaja en su nombre distintas posibilidades con el objetivo de llegar con una oferta y presentarla en Mestalla, su padre –y agente– Antonio, abría una apuerta de forma muy elocuente al regreso del jugador a la Serie A este verano.

«No sé qué decir, nadie nos llamó del Milán por el momento. ¿Un regreso de 'Simo' a la Serie A? Ya veremos, es una posibilidad, pero por ahora no hay noticias», se limitaba a decir este domingo en medios italianos. La realidad es que se lo rifan. A su entorno han llegado llamadas de numerosos equipos a lo largo de las últimas semanas interesándose por su situación. Son muchos los clubes que han pedido precio y lo valoran para distintos escenarios de mercado. Incluso, ha recibido llamadas de equipos del fútbol español. En este sentido, la postura del atacante está muy clara y así la expresaba hace unos días en una entrevista concedida a El Transistor de Onda Cero: «Siempre he dicho que me gustaría quedarme en el Valencia. Me llevo muy bien con todos y vivo muy bien a nivel personal. No he hablado con el club, no me han llamado. No sé por qué tengo que irme». El Valencia CF, después de sus declaraciones, muy tajantes, salía al paso a través de Mateu Alemany en un corrillo con la prensa para aclarar que el club no le ha transmitido al futbolista que no cuenten con él. ¿Estrategia? ¿Realidad? Lo cierto es que, desde el propio club, reconocían a SUPER unos días antes que se le había comunicado cuál era su situación en un gesto de honradez ganado a pulso debido a su alto impacto en las opciones del equipo en regresar a la Liga de Campeones.

Los responsables de la parcela deportiva tienen muy claro que el caso de Zaza no es, ni de lejos, comparable al que se ha vivido en anteriores veranos con Luís Nani, Negredo, Aderllan Santos, Diego Alves o Enzo Pérez. Zaza, lejos de suponer un problema, es un activo patrimonial de valor estatégico y deportivo. Después de 19 goles en año y medio se ha revalorizado y ha oscilado de un extremo –su peor momento de forma y confianza– a la mejor versión de sí mismo. Zaza, en efecto, tiene un valor y ese es el aviso que lanza el Valencia CF al mercado. Puede salir pero no a cualquier precio. Es una postura de fuerza a pesar de las declaraciones –algo crípticas– de Anil Murthy en las que decía que «se quiere quedar pero esto es un club de fútbol y las cosas cambian» y que marca la línea para los tres meses que quedan hasta el final de mercado. Si no se le gana dinero con su venta –se invirtieron 18 millones para adquirirlo– no saldrá, así que si hay alguien que se lo va a llevar regalado, que se ahorre el trabajo. No hay rebajas y en Italia las últimas informaciones ya advierten que no saldría por menos de 25 millones, una cantidad que sí podría satisfacer al Valencia CF.