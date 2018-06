La relación entre Wass y el Celta se ha tensado mucho

El futuro de Daniel Wass en el Celta de Vigo tiene fecha de caducidad. El mensaje del presidente Carlos Mouriño ha tensado todavía más la relación entre el club y el jugador. El futbolista se toma la 'amenaza' del Celta con «paciencia», tiene claro que no jugará la próxima temporada en Balaídos y su intención es esperar y trasladar al club sus ofertas cuanto antes. El jugador sabe que hay clubes interesados, como es el caso el Valencia, y espera tranquilo. Igual de paciente está el Valencia. El jugador ahora mismo no es una prioridad para Marcelino, pero es uno de los jugadores sobre los que se está trabajando. La idea del Valencia, de hecho, es ficharlo por 5 millones de euros.

Mouriño mostró su enfado con Wass el pasado jueves en público con una palabras que ya han llegado al futbolista. Lejos de contestar, de momento, prefiere ser paciente y esperar a que lleguen las ofertas para marcharse. «Hemos decidido rotundamente no renovarle. Bajo ningún concepto vamos a hacerle a Wass tres o cuatro años de contrato. Si se quiere ir este verano que venga con una oferta y en caso contrario cumplirá el año de contrato que le queda. Si se queda, lo aprovecharemos este año y fantástico y si no, no nos crea un gran problema, tenemos jugadores que pueden sustituirle. Así lo vemos», decía. Wass espera responder solo con propuestas encima de la mesa.