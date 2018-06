Así es el abono total del Valencia CF

A partir de este lunes ya puedes ser una parte importante del Centenario del Valencia CF. Muy cerca de cumplir su primer siglo de vida, ser socio valencianista es hoy ser heredero de cien años de inconformismo, lucha, emoción, osadía y orgullo. De un sentiment etern. Ser del Valencia CF es algo único, como lo va a ser el pase de la temporada 18.19, histórico y para coleccionar. ¡Abónate al Centenario! Los abonados tienen todo incluido -UEFA Champions League, Liga y Copa-: sin ningún pago ni complicación más.

Esta novedosa fórmula de un abono válido para todos los partidos oficiales en Mestalla busca que ningún valencianista se pierda nada de una temporada muy especial: todo está incluido, desde el primer al último partido, la UEFA Champions League, LaLiga y la Copa de S.M. el Rey. El Valencia quiere ponérselo fácil y, en un único precio ajustado y con muchos posibles descuentos, que no te pierdas ni una noche épica gracias a tu abono total, válido para todos los partidos oficiales del primer equipo en Mestalla. Ya no se vuelve a pagar ni un céntimo durante toda la temporada. Sin colas, ni plazos de compra de entradas, ni packs, sin la menor preocupación. No te hace falta, ya eres abonado.

Más económico que con el último pack Champions y, además, con todas las eliminatorias europeas y de Copa incluidas

Tras un detallado análisis de la reciente asistencia y del precio en cada sector, el abono total 18.19 tiene un importe medio ajustado al máximo. ¿Por qué? Tú apuestas desde el inicio por el VCF y nosotros por ti. Por eso, es más económico que el del pase de la temporada anterior –válido para Liga y Copa hasta cuartos de final-, sumado al precio del último pack Champions para socios puesto a disposición por el club. En esa ocasión, en la 15.16, los precios para abonados de los tres partidos de la fase de grupos oscilaron entre los 40 y los 160 euros mientras que el incremento del pase de la temporada 18.19 respecto al de la 17.18 estará entre los 29 y los 125 euros.

Pero es que, además, el nuevo abono total incluye muchísimo más: poder asistir a todas y cada una de las eliminatorias que el equipo logre disputar tanto en Champions o en Europa League como en Copa, sin pagar ni un euro más, ni reservas ni complicaciones. Cada día de partido oficial, con tu abono total, tu asiento de Mestalla te estará esperando. Así de sencillo.



Importantes descuentos presentes y futuros por fidelidad en la asistencia



Tras una temporada con una asistencia media del 80%, que ha ayudado al equipo a cumplir objetivos, en la 18.19 aguardan grandes retos que harán vital una comunión todavía mayor. El descuento del 5% en los abonos domiciliados se sustituye por descuentos mucho mayores, aplicados a la fidelidad en la asistencia. Además de ayudar a generar una atmósfera mágica en torno al equipo, queremos que eso te ayude a pagar menos. El club va a premiar que tu asiento haya estado siempre ocupado en la 17.18 con descuentos que, en el caso de los más jóvenes, alcanzan el 40% del precio del abono 18.19 y que son acumulables a los de accionista o mayor de 65. La alta asistencia también seguirá siendo premiada de cara a la temporada 19.20. El equipo sale ganando€ y tú también.



Asiento libre: si algún día no puedes venir, cedes tu asiento al club y también sumas descuentos

Si durante la temporada no puedes acudir a algún partido, queremos que ayudes a que Mestalla esté lleno en su Centenario y, además, darte más de una opción para sumar importantes descuentos en tu próximo abono.

Para ello el Valencia CF te da dos formas de hacerlo: que dejes tu pase a quien tú quieras, computándose el partido como presencial a efectos de los descuentos por fidelidad, o que actives la cesión del pase al club a través del sistema 'Asiento libre': si vendemos tu localidad para ese partido, el 40% del precio pagado se convierte en descuento en tu abono para la siguiente temporada.



Mestalla, espacio libre de humos: un lugar acogedor para las familias y saludable para todos los valencianistas



A partir de la temporada 2018.19, el Valencia CF ha decidido que el estadio de Mestalla sea un espacio libre de humos. Somos un referente social y queremos aportar nuestro granito de arena para mejorar la calidad de vida de los valencianistas. Todos juntos, vamos a hacer que Mestalla sea, todavía más, un lugar de encuentro en el que aficionados de todas las edades disfruten con sus familias en un ambiente saludable de los partidos del Valencia. Si aún eres fumador, encontrarás zonas habilitadas fuera de los asientos para poder hacerlo y puntos con información para, si lo deseas, ayudarte a dejar el tabaco.

Grada Joven: potente animación, con ventajas que se mantendrán en la 19.20 solo si se alcanza el alto nivel de asistencia de los jóvenes del resto del estadio

En una temporada en la que se va a conmemorar el Centenario del club, el Valencia CF mira también al futuro y por ello anima, con precios más bajos y descuentos todavía mayores, a que cada vez haya más gente joven en Mestalla, con tarifas especiales para menores de 16 años. Ven a animar a Mestalla con tus compañeros de tu escuela de fútbol, de universidad€

Además, si tienes entre 16 y 25 años, disfrutarás en nuestra Grada Joven de precios todavía más asequibles y de una importante novedad, ambas cosas condicionadas a que la asistencia media sea muy alta, al nivel de la que ya han tenido más de 4.400 jóvenes en el resto del estadio, casi del 100%. En la 18.19, para ayudar a que los de la Grada Joven se acerquen a ese nivel de asistencia, introducimos una importante novedad: en caso de no poder venir, todos los abonados de esta zona también podrán ceder su pase, siempre, eso sí, que los beneficiarios sean jóvenes de entre 18 y 25 años, a excepción de determinados partidos, por motivos de seguridad. Queremos ayudar a los abonados más jóvenes de esta zona tengan un alto nivel de asistencia, con el fin de que puedan seguir beneficiándose en la temporada 19.20 de unas condiciones ventajosas.

NOTA IMPORTANTE: El club actuará con rotundidad para evitar que los reventas puedan obtener un beneficio económico con las cesiones del pase de cualquiera de los abonados.



FECHAS A TENER EN CUENTA



RENOVACIÓN DE ABONOS:

Del 11 al 16 de junio de 2018: Renovación por domiciliación bancaria.

Del 25 de junio al 3 de julio de 2018: Renovación online.

Del 25 de junio al 7 de julio de 2018: Renovación en las taquillas de Mestalla.



NUEVAS ALTAS:

PRE-RESERVAS ONLINE:



Del 13 de junio al 7 de julio o hasta completar cupo.



EN TAQUILLAS SIN PRE-RESERVA:



Del 1 al 11 de agosto en caso de quedar localidades libres.