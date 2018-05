Sin prisa pero sin pausa

No se ha acabado la Liga, pero casi. Y a partir de ahí, pensando ya en el futuro, el Valencia lo que tiene que volver a hacer es provocar una pequeña revolución en la plantilla para hacer al equipo más completo y más competitivo. Este año, con todo ya conseguido, yo le doy un premio como una casa el equipo de Marcelino y especialmente a Marcelino y por supuesto a Alemany. Leo críticas furibundas por los últimos y malos partidos que ha jugado el Valencia y eso lo entiendo más o menos. Y sí digo más o menos es por una realidad impepinable. El Valencia está en Champions de forma directa -algo impensable hace tan solo una temporada- y a estas alturas del campeonato incluso lleva ocho puntos de ventaja con su inmediato perseguidor: el Betis. ¿Y qué quiere decir eso? Pues dos cosas muy simples. Teniendo una plantilla muy novedosa pero desequilabra -existen varios jugadores que no tiene nivel ni para estar en el Valencia ni para jugar la Champions- has cerrado con toda justicia una clasificación de Champions que nadie esperábamos. Y sí, la gente puede estar cabreada por los últimos partidos, pero yo no lo comparto. Es cierto que han sido duelos flojitos y mal jugados. Pero el trabajo ya estaba hecho y bien hecho. Y por ahí yo aplaudo de forma urgente. Si al principio de temporada nos dicen que íbamos de cabeza a la Champions muy poquita gente lo hubiera creido.



Lo del delantero

Haciendo los deberes o pensando en el futuro yo sí veo urgente y hasta necesario eso de fichar un delantero que de más juego al equipo y que ayude a formar un Valencia mucho más competitivo y europeo. Súper machaca con Iago Aspas y sí, es un buen delantero, pero yo ya escribí hace unos días que su precio y sus años no son convenientes para el Valencia. Aspas parece el objetivo marcado y yo por si acaso ficha sí digo que seré de Aspas nada más estampe su firma como nuevo valencianista. Pero hasta que sea nuevo tengo mis dudas y son muy serias. Tiene muchos años y según indican nuestros compañeros del Faro De Vigo el Celta no está dispuesto a rebajar ni un euro de esos 40 millones que tiene como claúsula. Y visto así, pagar un precio desorbitado por un delantero bastante maduro me parece una burrada. Yo pensaría en otro tipo de delantero pensando en la Champions y en el futuro. Y con Aspas, no lo piensen más, el futuro se antoja francamente cortito y su carácter tampoco le ayuda demasiado. La Champions necesita otras cosas, otros jugadores distintos.



Y lo de Zaza

Es un tipo que cae bien, pero es justito para jugar la Champions la próxima campaña. Esta temporada ha pasado de ser el máximo goleador del Valencia a convertirse en un suplente casi de lujo para Marcelino. Y eso quiere decir una cosa indiscutible. A Marcelino no le pone Zaza y el jugador se está buscando la vida por su Italia del alma. ¿Si es buen o mal delantero? Miren, no le den más vueltas, puede tener su punto positivo y sus goles pero yo no lo veo como un delantero especial para jugar por Europa. Yo desconozco que es lo que va a pasar con Rodrigo pero con todo y con eso lo que sí que tengo claro es que nos hace falta un delantero europeo que no tenemos en el equipo. Y ese tipo de delantero es el que debe marcar diferencias en una Champions que va a ser un camino muy duro para el Valencia, pese al éxito de haber logrado volver.

