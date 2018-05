Vamos a decir adiós a un gran tipo como Zaza

El asunto está al caer o en la cabeza de Marcelino está claro que va a caer. El futuro de Zaza es en estos momentos una incógnita pero todos los tiros apuntan a su posible regreso a una escuadra italiana. A mí, si les soy sincero, Zaza es un futbolista que me cae bien, al que respeto y valoro en su justa medida. Tengo claro que a la afición del Valencia le pasa algo parecido. Pero tengo mucho más claro aún que no cuenta demasiado para Marcelino y que además se queda un poco corto para disputar la Champions la próxima temporada.

Zaza, de alguna forma, con ese estilo tan tosco y peleón, ha logrado ganarse el cariño del pesonal. Mestalla quiere a Zaza y Zaza quiere a Mestalla. Pero con todo y con eso, su futuro parece estar fuera del equipo valenciano y si ese futuro pasa por un buen equipo italiano casi que sentimos su marcha pero en el fondo nos alegramos por él. Volver a su casa, volver a su liga, al fin y al cabo no es ningún castigo para Zaza. Es un tipo que ha rendido bien aquí y que de alguna forma Marcelino decidió sentar en el banquillo de los suplentes pese a todos los goles que había marcado en el inicio de la competición. Así las cosas, el propio Zaza sabe que no cuenta para el Valencia de Champions del futuro y ambas partes están intentando solucionar su futuro. A Zaza lo ponen en venta por Italia y parece que su salida puede ser inminente y esa salida permitiría fichar a otro nueve de garantías. Y ojo, cuando digo ´9 sé que estoy hablando un idioma más o menos viejete pero en el fondo sirve para definir a un jugador que vive en el área contraria y que su comida habitual es hacerle goles al contrario. Y sí, repito lo de Zaza, aquí cae bien y él se lo ha ganado con su carácter y forma de entender el fútbol. A mí su marcha me da cierta pena. Perdemos a un tipo que conecta con Mestalla y lo único que me motiva es que el Valencia CF sea capaz de fichar para la Champions League a un delantero que sea mejor que Zaza y que marque más goles que Zaza.



Lo de Paco López

Parecía una apuesta arriesgada y el tiempo nos dice que el Levante UD ha batido todos los registros inimaginables en sus diez últimos partidos teniendo a Paco López como entrenador. Y yo me alegro. Me alegro por el Levante UD y por su futuro en LaLiga y me alegro un disparate de los números conseguidos por un tipo honrado como Paco López. Enhorabuena.



