Un tipo al estilo Cancelo

Hoy es un día rarete. Escribo esto un lunes por la mañana y en mi cabeza salpican las gestas de todos los equipos valencianos. Ganó el Valencia, ganó el Villarreal y el LevanteUD hizo la gran gesta de toda la temporada. A eso hay que sumarle al Valencia Basket y anotar que los dos equipos femeninos tienen plaza para la final de la Copa de la Reina pese a la previsible derrota granota. Y francamente, estamos a un paso de decir adios a una temporada muy positiva para los equipos valenciano pero se que eso, tal como va el periodismo, sería como escribir de tiempos pasados aunque sean muy presentes. Yo de todo lo que ha acontecido me quedo fundamentalmente con el enorme triunfo del LevanteUD ante el Barça...pero debo pasar página y pensar en el Valencia de la próxima temporada. Y yo por ahí tengo especialmente dos necesidades que paso a compartirlas con todos ustedes. Ojo, existen más...pero yo me voy a centrar en las dos que considero mas prioritarias.



El futuro de Cancelo

El Valencia ha demostrado tener unas carencias importantes en la zona derecha. De lateral diestro ha jugado todo el mundo y especialmente queda la impresión de que a Marcelino no le pone del todo el juego del tóricamente titular para ese puesto que no es otro que Montoya. Paralelamente en el centro del campo diestro tenemos de titular a un desplazado Soler sobre el cual tengo toda la confianza de que su inmediato futuro va a ser enorme pero serísa bueno que existiera otro hombre que pueda actuar en esa posición para darle al juego otro sentido y para darle más contundencia al equipo. Y es por ahí por donde entra Cancelo. Leo en SUPER que el Inter de Milán no puede fichar al lateral portugués y a mi francamente me encantaría que estuviese en el Valencia. Entiendo por otra parte que el club de Mestalla tiene serios prolemas económicos y que no vender a Cancelo por el precio estipulado significaría de alguna forma no salir de pobre para la próxima edición de la Champions. Pero yo qué quiren que les diga. Veo el fútbol, me gusta el fútbol, y me alucinaría la posibilidad de recuperar a Cancelo para la próxima campaña. Es un jugador que lo tiene todo. Conoce al club, puede jugar de lateral o de interior diestro y tiene un fútbol absolutamente de Champions. Sería un fichaje no fichaje de cine. El Valencia, eso sí, tendría que tener medianamente claro como recaudar algún eurito urgente con algún traspaso. Pero eso ya es otra historia.



Y lo del delantero

Otro caso de una actualidad enorme dentro del Valencia es el tema que tiene que ver con un hombre gol para la próxima campaña. Yo tengo en la cabeza a dos jugadores de los que prescindiría de cara al próximo curso. Uno es Zaza, un delantero que me cae muy bien pero que anda justito para jugar solo en punta en la Champions y además podría ser un elemento de traspaso más que asequible. Zaza ha marcado goles y no sería descartable su posible regreso al fútbol italiano o a alguna escuadra italiana. A Zaza le gusta Valencia y el Valencia y la gente lo quiere. Pero es italiano y la posibilidad de regresar a Italia tiene su prioridad.Y el otro delantero del equipo del que prescindiría así en principio sería de Vietto casi de forma inmediata. Su gol y su fútbol en el último partido no empañan que ha sido una cesión muy flojita en rendimiento para el Valencia.



