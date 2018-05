El Valencia CF y Soler ganarían con Cancelo

El tema es sencillo. El Valencia CF busca fichajes interesantes para formar una plantilla mucho más competitiva para la próxima temporada y el nombre de un jugador como Joao Cancelo empieza a sonar con mucha fuerza en los últimos días. ¿Si sería interesante para el Valencia? Pues miren, francamente, yo más que interesante lo encuentro de diez si el club de Mestalla decide quedarse con un gran jugador que ya es suyo y que no van a fichar los italianos. ¿Que perdemos dinero con él? Miren, querer seguir creciendo obviamente obliga a hacer algunas inversiones interesantes. Y con Cancelo lo que sucede es que no tendrías que pagar ni un maravedí por su contratación aunque sí que dejarías de cobrar por un traspaso. ¿Entonces? Pues miren, muy simple, yo traspasaría antes a algún jugador con cierto nombre -Zaza podría ser un buen ejemplo- y no me quedaría nunca con Vietto para el poyecto de la próxima temporada. Si restamos a Zaza y a Vietto y sumamos a Cancelo y un buen delantero el Valencia ganaría una barbaridad pensando en la próxima temporada. Y miren una cosa, la posible o presunta llegada de Cancelo supondría un empujón al equipo y una ayuda muy especial para un jugador que la necesita como agua de mayo.



Lo de Carlos Soler

Y sí, me refiero a Carlos Soler y a la faena supina que le hemos hecho la ya casi pasada temporada. Soler ha jugado fuera de sitio y posiblemente complementado con una de las bandas más flojas de toda la primera división. Miren, para algún compañero de este diario -del que no voy a desvelar su nombre, sería una faena para él- Soler debería ser más titular que Parejo en el centro del centro del campo. Pero para mi no. Yo lo veo bien en la banda derecha, pero lo veo medianamente desasistido por una línea defensiva que deja de ser competente casi con todos los hombres que Marcelino ha probado en esa banda derecha. Y sí, yo ahora me imagino un futuro con Cancelo de lateral y con Soler justo por delante de él y se me hace la boca agua. A Soler le daríamos un complemento del que ha carecido durante toda la temporada y a Cancelo le otorgaríamos actuar por la banda teniendo por delante de él a un tipo que sí sabría cubrirle bien las espaldas para darle al equipo mucha más fuerza y competencia. A mi esa pareja me pone. Es interesante.

