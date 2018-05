Por lo menos tres fichajes

El verano tiene pinta de que va a ser larguito. El Valencia necesita por un lado cuadrar bien las cuentas y por el otro fichar a los jugadores necesarios para formar un bloque competente pensando en que vamos a jugar la Liga de Campeones. Lo de cuadrar bien las cuentas yo lo dejo en manos de un Alemany que ya ha demostrado que sabe salir bien de los posibles apuros. Y lo de los fichajes supongo que es un poco responsabilidad de todos -Alemany, Marcelino y Longoria- pero yo entiendo que por un lado vamos a tener un tiempo de espera bastante largo y por el otro sí veo necesario, sin necesidad de aportar nombres en estos momentos, apuntalar al equipo al menos en tres posiciones cruciales. Y sí, cuando hablo de tres posibles fichajes no me estoy refiriendo en este caso concreto a Kondogbia. Al no mundialista Kondogbia -vaya faena de Deschamps- doy por hecho que sí, que va a ser o ya es jugador del Valencia a todos los efectos. Al fin y al cabo existen en el contrato intrucciones claras y a buen seguro el propio Kondogbia pondrá de su parte todo lo necesario para que esto suceda.



Los tres puestos

Y vuelvo a lo del principio para hablar de un mínimo de tres fichajes solventes que necesita este equipo de forma urgente para completar la plantilla de cara a la próxima temporada. Uno, obviamente, y siendo acorde con todo lo que he escrito en los últimos tiempos, sería el fichaje de un nueve de garantías que diera má vigor a la zona de ataque del equipo. SUPER apuntaba ayer el nombre de Gameiro para ocupar esa parcela y a mi pareciéndome un jugador interesante tampoco lo veo determinante para dar un paso de gigante y preparar bien la Champions de cara a la próxima campaña. Ojo, no estoy diciendo que la información de SUPER sea incorrecta. En absoluto. Sí digo que sí, que Gameiro puede interesar, pero para mí no es un futbolista cien por cien consistente pensando en la próxima temporada. Gameiro, un buen delantero, ha sido bastante suplente en el Atlético de Madrid la pasada campaña. Y lo cierto sí que es que Gameiro sí interesó en su día al Valencia pero desconozco si el club de Mestalla movió ficha en su día o simplemento llegó tarde o pagando poco por él. Ahora, con Gameiro o sin Gameiro, sí veo fundamental el fichaje de un nueve de garantías y solvencia. Veremos que pasa.



Los otros dos puestos

Y sí, de la misma forma que veo crucial lo de fichar a un delantero de garantías tambien veo importante que nuestro Kondogbia tenga un recambio en condiciones. Esta ya pasada temporada no existía un solo jugador en la plantilla capaz de jugar de cierre en el centro del campo. Y por último lo que sí veo urgente y más que necesario es lo de fichar a un lateral derecho de garantías para el próximo curso. Y por dos razones fundamentales. La primera es obvia: esta recién terminada temporada Marcelino ha optado por cuatro jugadores para el lateral derecho. Si estuviera en mi mano y pudiera ser al cien por cien yo recuperaría inmediatamente a Cancelo dado que parece que los italianos no lo ven a hacer y formaría una dupla en la zona diestra del valencia formada por Cancelo y Soler para dar bien la cara en la Liga de Campeones que vamos a disputar.

