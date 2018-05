Soler sigue creciendo a toda velocidad

Carlitos Soler está quemando etapas a una velocidad de vértigo. Ahora trabaja y entrena con todos los cracks que se van a marchar al Mundial de Rusia y lo hace como invitado y fundamentalmente como destacado en sus funciones. Pensemos en el talento que tenemos y empecemos a valorar cómo está creciendo a velocidad de vértigo. Ya no se trata de un chaval que ha dado el paso al primer equipo, no. Soler crece de forma absoluta y lo curioso del caso es cómo ha salido triunfante a su corta edad del gran examen que ha tenido por delante esta temporada. Me explico. Soler ha jugado en banda derecha –no por su sitio natural, por el centro del campo– y ha tenido el percance –por llamarlo de alguna manera– de jugar prácticamente desasistido en esa banda dada la escasa entidad de los cuatro laterales derechos de los que ha dispuesto Marcelino García Toral. Es decir, Soler ha jugado mal acompañado en tiempo y forma y pese a eso, pese a tener un examen brutal casi cada semana sobre el terreno de juego, ha conseguido que Lopetegui se fije en él y lo lleve a entrenar con todos los seleccionados que sí que irán al Mundial de Rusia. Eso, dicho así sin más adjetivos, representa un paso de gigante para un chaval que hace nada era un canterano interesante. Soler crece a velocidad de vértigo y la única duda que se plantea de cara al futuro es si debe seguir ocupando plaza en la zona derecha de la media del Valencia o ganarse un puesto en el centro del campo del Valencia... es decir, en el sitio natural de Parejo. El asunto en sí no es un problema para el Valencia CF. Simplemente planteo esa pequeña duda pensando en todo lo que ha podido hacer Soler en su puesto natural. Piensen, si siendo titular en banda derecha acompañado o casi desacompañado por un grupo de peloteros con un nivel justito se ha ganado ahora un puesto para entrenar con la absoluta de Lopetegui... ¿que hubiera pasado si hubiera jugado en su sitio natural durante toda la Liga esta vez sí bien acompañado por un tipo como Kondogbia?



Todo con respeto

Perdón, espero que con lo que estoy escribiendo no se moleste un tipo tan capaz como Parejo. Él es el titular en esa zona del centro del campo y se ha quedado fuera de la selección casi a última hora. No. No estoy comparando a Soler con Parejo o diciendo que este o aquel es mejor que el otro. En absoluto. Sí digo que en esa posición tan extraña e importante sobre un terreno de juego el Valencia va más que sobrado con los dos jugadores que tiene en la plantilla. Parejo es presente y es bueno. Y Soler no solo es presente, su futuro tiene toda la pinta de ser inmenso tal como evoluciona. Al final en ese aspecto nos tenemos que dar por contentos con lo que tiene Marcelino para la ptóxima temporada. Sí, yo estoy convencido que el titular va a ser Parejo pero su recambio es francamente interesante.

