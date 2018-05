Portu me llama la atención

Hablar de Portu es hoy por hoy un tema interesante pero francamente algo lejano. Y yo sobre este futbolista sí que les voy a contar una pequeña anécdota que me ha sucedido a lo largo de toda la temporada. He visto crecer a Portu, he visto su enorme evolución en las filas del Girona y debo reconocer que junto a todo un equipo –lo del Girona esta temporada ha sido espectacular– me ha encantado su forma de entender el fútbol y sus enormes ansias competitivas. Miren, en el mundo del fútbol existen jugadores que de ´nanos´ tienen muy buena pinta pero que no son capaces de evolucionar en tiempo y forma como para convertirse en profesionales de este deporte tan exigente y tan duro como lo es el fútbol de nuestros días.

Y sí, con Portu me fijaba en su fútbol cuando estaba en la cantera del Valencia y ya me llamaba la tención pero sin llegar a pensar en él como una de las estrellas del fútbol del futuro. Pero esta temporada todo ha cambiado. He visto jugar a Portu junto a mi hijo el mayor y me he quedado alucinado con su rendimiento. Tiene una velocidad endiablada y unas ansias por marcar gol en cada jugada que le están dando magníficos resultados. Portu aparecía en las páginas de SUPER como un posible fichaje o más concretamente SUPER nos anunciaba que estuviéramos atentos al canterano... y digo bien, porque Portu es canterano del Valencia con todas las de la ley. Y no, no digo que Portu sea en estos momentos un fichaje en ciernes del Valencia. Pero sí digo, como bien matizó el director de SUPER Julián Monoro en su ITV de la página 3, que es un tipo que gusta y que de momento hay que permanecer simplemente atentos, pero sin descartar nada que pueda suceder en un futuro más o menos cercano.

Desconozco si el Valencia CF va a mover ficha en serio por este canterano que se fue, que evolucionó y ha triunfado en el siempre difícil y competitivo mundo del fútbol. Pero yo digo simplemente que para mí sería una operación francamente interesante. En el fútbol existen jugadores que evolucionan un montón y por eso no es descartable haber prescindido de un Portu en plena formación y fichar a un Portu totalmente hecho. Y sí, Portu es un futbolista que ofrece trabajo y goles en su plena evolución. Es bajito pero muy hábil y sabe ver por dónde puede llegar el balón para meterle un gol al contrario en todas y cada una de las jugadas. Y por último decir que Portu se porta como un caballero y como un caballero se fue del Valencia CF.A mí me gusta y no debe ser muy caro. Aunque lo veo complicado.



El adiós de Zaza

Las palabras de Anil Murhy a nuestros compañeros de GOL TV de alguna forma, e indirecta siempre pero real como la vida misma, vienen a indicar que el futuro de Zaza tiene toda la pinta de que está fuera del club valenciano. Zaza parece que va a acabar jugando en algún club italino y su paso por el Valencia CF ha dejado entrever un par de cosas. Zaza se ha reivindicado como futbolista y su carácter gusta de manera especial a los aficionados del Valencia. Eso quiere decir que vender a Zaza para no traer un jugador mejor en teoría que Zaza sería un error imperdonable. Y sí, los tiros apuntan últimamente al delantero del Celta de Vigo Iago Aspas. Así, en principio, parece una operación que sí elevaría el nivel en la delantero centro en comparación con lo que hemos visto de Zaza en la última temporada.