Guedes no vale un dineral

Nuestro jefe de todo está enamorado de Guedes y la primera orden que ha dado urgentemente a los valencianistas que le han visitado en Singapur es que el Valencia tiene como gran objetivo fichar a Guedes al precio que sea. ¿Y? Pues yo les voy a ser sincero y supongo que les va resultar mi comentario algo molesto por no decir molesto del todo. Mi opinión sobre Guedes es clara. Me parece un jugador interesante pero jamás pagaría una fortuna por hacerme con sus servicios. La segunda vuelta que ha disputado con el Valencia no es la propia de un teórico fenómeno de su categoría. Y sí, Guedes está bien, pero no es estratosférico. Su segunda vuelta en el barco valencianista deja bastante que desear. Vale que es un tipo muy rápido y con un disparo a puerta impresionante. También vale que es muy joven y que su cesión ha sido interesante. Y sí, todos estos aspectos positivos están muy bien pero para mí no le otorgan a Guedes la categoría de líder absoluto. Pagar un disparate de millones por él me parece casi un disparate tal como están las cuentas en el Valencia. Sí me gustaría que siguiera con nosotros y continuara aprendiendo...pero para aprender no hay que pagar un disparate por un jugador bastante novato. Guedes desde mi punto de vista se ha estancado en la segunda parte de la Liga, muy chupón y muy atizado por los defensas rivales, y todo eso me hace pensar que todavía le falta un punto de ebullición para ser un futbolista con mando en plaza. Hoy por hoy Guedes no manda en el Valencia. Si miramos bien las cosas son más importantes Kondogbia, Parejo, Soler o incluso el casi descartado Zaza que el propio Guedes para el juego del equipo. Yo esperaba mucho más de este talento joven portugués, que parece que se ha estancado en su evolución, como futbolista imprescindible del equipo. Y ese estancamiento -ojo, seguro que existe gente que no está de acuerdo conmigo y yo acepto ese debate con tranquilidad y calma- no vale esa pila de millones que pide el PSG por su traspaso y más teniendo en cuenta que el PSG está obligado a vender para hacer bueno su cupo como entidad deportiva. Mi resumen es claro. Sí a Guedes... pero no a un Guedes astronómico. Ahora bien, soy consciente que mi opinión apenas vale para algo y se hará lo que quiera Peter Lim. Y don Peter quiere a Guedes a toda costa. Veremos que pasa estos días.



El adiós de Zidane

Por otra parte el mundo del fútbol -el de la política lo dejo en manos de todos ustedes que ya está bien el lío por hoy- pasa por la cabeza de Zidane y su adiós sin costuras al Real Madrid justo después de conseguir una Champions pero sin calcular que Rajoy le iba a comer la actualidad. El adiós de Zidane, tan inmediato como sorprendente, no ha dejado indiferente a nadie y menos a don Florentino Pérez y su corte de aduladores. Miren, los mismos que decían un lunes que Zidane era dios ahora lo convierten en el diablo en un visto y no visto. Y eso es tener una caradura estratosférica. Miren, Zidane se marcha y deja al Madrid compuesto y sin novia. Y yo de su marcha y de su paso por el Real Madrid me quedo sinceramente con la impronta de que se marcha un entrenador bastante del montón. Si a mi me dejas dirigir a toda esa gama de millonarios futbolistas estoy convencido de que yo mismo hubiera hecho un gran papel con los blancos. Pese a todo le digo adiós a Zidane y espero a ver que hace ahora don Florentino.



Más opiniones de Vicente Bau.