Dadaísmo al cubo

Lo primero que llama la atención de la nueva colección de maquillaje que Rossy de Palma ha creado para MAC son las paletas: una, con tres colores de gloss (Indimenticabile) que lleva en la caja la boca de la actriz con la lengua a la vista; otras dos, las de las sombras (My Moon y Colours on the Verge), muestran sus ojos; y la última, que contiene la base (Nose Pose), con su nariz. "Todos somos una pieza de arte viviente, cada parte de nuestro cuerpo es como un fragmento que enmarcamos. Todas tienen su protagonismo"...