Chef al punto

Fashion&Arts: ¿Qué es una estrella Michelin?

Ramón Freixa: Motivo de orgullo, de pertenencia a la élite de la gastronomía. Implica también un compromiso firme con la calidad.

F&A: ¿Dos estrellas Michelin?

R.F.: El camino hacia la tercera, lo cual es algo que no me preocupa, pero sí me ocupa. Trabajamos con el foco puesto en alcanzar ese reconocimiento, entendiéndolo como la búsqueda de la excelencia culinaria y un incentivo para la mejora constante.

F&A: ¿Qué es lo primero que haces al entrar a tu restaurante Ramón Freixa Madrid?

R.F.: Decir buenos días, ir directo a tomar un café y a continuación mirar las reservas de la jornada.