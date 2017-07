Menores en las redes: Cómo no enredarse

Muchos niños, desde los nueve años o incluso antes, participan en las redes sociales, aunque según las normas vigentes y las de algunas compañías no deberían hacerlo hasta los 13 o los 14 años. Muchos padres lo permiten; algunos hasta lo ven como una apuesta de futuro. También ellos. En un estudio de la Universidad de California-Los Ángeles con chicos de entre 9 y 15 años, uno de cada tres de quienes estaban en las redes decían que puede ser un medio para hacerse famoso. A qué edad iniciarse, al final, es responsabilidad de la familia.

El argumento usual es que los amigos están en las redes y si ellos no, quedan aislados. Los expertos aconsejan no encastillarse contra la tecnología: a los chicos les facilita integrarse en un grupo, estar en contacto con sus amigos, sobre todo con los smartphones y la generalización de WhatsApp y mensajerías similares. Además, puede ser un canal para expresarse, informarse€ Tampoco debe extrañar que quieran estar en las redes si los padres hacen gala de ello. Y muchos debutan en el mundo digital antes de nacer, cuando los padres cuelgan las ecografías del embarazo, y Facebook o Instagram son los álbums de fotos de su infancia. Hay consejos, apuntados por expertos europeos o la entidad FOSI, dedicada a la seguridad familiar online en EE.UU., que pueden ayudar a que los chicos disfruten de las redes con los menores problemas posibles.



Qué pueden hacer los padres

- Supervisar. El problema no es acceder a que los niños estén en una red, sino no supervisarles, dice Maialen Garmendia, profesora de Sociología de la Universidad del País Vasco e investigadora principal del equipo español en la red europea EU Kids Online, que estudia la presencia de los menores en internet. Hay que controlar qué información dan, con quién se relacionan, qué ven. "Les superprotegemos en la vida real y les dejamos solos en internet", señala Fernando García, profesor en un colegio de Pamplona y autor de varias publicaciones sobre la familia y el mundo digital. No cree que los niños de primaria deban estar en las redes, opina que contribuye a adelantar la adolescencia.

- Compartir actividades. Hágase su amigo en la red. Y encuentre momentos para navegar juntos y hablar de qué hacen en internet. Los menores son más impulsivos y susceptibles a presiones, hay que guiarles. Por ejemplo, enseñarles a rechazar ofertas.

- Siga a sus hijos en las redes, pero tenga cuidado con los comentarios que les hace: no les avergüence ni humille. No ponga fotos ridiculizándolos, o en el baño, enfermos€

- No vaya de colega enrollado si sigue a los amigos de sus hijos.

- Dé ejemplo: no insulte ni extienda rumores o infundios.

- Límite el tiempo en la red. Se puede pactar, pero hay que cumplir.