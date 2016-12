La 'pantalla azul de la muerte' de Windows ya no es azul

La conocida como 'pantalla azul de la muerte' del sistema operativo de Microsoft ha cambiado su color y ahora es verde, al menos en las versiones preliminares de Windows 10.



La 'pantalla azul de la muerte' es una pantalla con fondo azul que notifica un error en el sistema del que no puede recuperarse. Con Windows 8 sufrió un lavado de cara, con la adición del emoticono de la carita triste y un fondo azul de un tono más claro.



Los desarrolladores que prueban las versiones preliminares de Windows 10 se han encontrado con una pequeña sorpresa y es que en lugar de ser azul, ha pasado a ser verde. La 'pantalla verde de la muerte' fue desvelada por Matthijs Hoekstra, uno de los responsables de Windows, a través de Twitter, el pasado martes.







Cool to read all the new features people discover in the leaked builds, but they missed a big change!, Huge change!. curious when its found.