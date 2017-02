WhatsApp: ¿Por qué deberías activar ya la nueva verificación en dos pasos?

La aplicación de mensajería WhatsApp ha actualizado este viernes sus ajustes de seguridad, permitiendo que todos los usuarios activen el sistema de verificación en dos pasos. La nueva función, que ya está disponible para Android, iOS y Windows Phone, tiene como objetivo evitar el robo de cuentas.

La doble verificación puede habilitarse desde el menú de 'Ajustes' de la 'app', y después a través de 'Cuenta' y 'Verificación en dos pasos'. Una vez activada la función, WhatsApp pide al usuario que introduzca una clave de seis dígitos. Este código será requerido cada vez que se intente verificar el número de teléfono asociado a la cuenta, según se explica en la sección de preguntas frecuentes.

Además de la contraseña numérica, la aplicación también solicita una dirección de correo electrónico que se utiliza para recuperar la clave en los casos en que el usuario la olvide. No obstante, no es obligatorio introducir un 'email' para utilizar la doble verificación.

WhatsApp ha anunciado, además, que solicitará la contraseña "periódicamente" para evitar que sea olvidada, una opción que no se puede desactivar sin desactivar la verificación en dos pasos.

La aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo ha lanzado este doble sistema de seguridad este viernes, después de haberlo probado en las versiones 'beta' de la 'app' en Android y Windows Phone desde el mes de noviembre.

Esta función puede desactivarse en cualquier momento desde el menú de ajustes de la aplicación. Aunque supone una mejora, no implica la total seguridad del usuario, ya que al no requerir ninguna contraseña para desactivarse, no protege la cuenta en caso de que el móvil sea sustraído.