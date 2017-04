Claves para proteger tu móvil si vas a dejárselo a alguien

¿Le has tenido que dejar el móvil a alguien alguna vez? ¿A tu pareja, a tu madre, a un amigo...? Quizás aún no te has visto en esta incómoda situación, o quizás sí. El caso es que puede ocurrir cuando menos te lo esperes. Puede que simplemente te lo pidan para mirar algo en Google, en YouTube, para mirar la aplicación del tiempo, el tráfico, para poner Maps porque tú vas conduciendo, el caso es que tu móvil puede ir a parar a manos de otra persona que no seas tú y la privacidad puede verse en peligro.

No se trata de que tengas o no algo que esconder, sino de que si realmente le vas a dejar tu teléfono a alguien, sobre todo si hablamos de días, lo mejor para ti y para tu seguridad es tener en cuenta ciertas consideraciones y opciones, y no nos referimos simplemente a no dejar abierto el perfil de Facebook, que también, por supuesto, ya que esto forma parte de tu intimidad.



¿De qué opciones disponemos?



Los usuarios de teléfonos Android cuentan con una función muy útil para estos casos en los que vamos a dejarle el teléfono a alguien. Solo tienen que echar mano de la función 'Usuarios' de Android, la cual le permite crear perfiles para que otros usuarios puedan usar su teléfono o tableta sin que haya ningún riesgo para su privacidad. Lo que hace esta función es crear una partición en el dispositivo que dispone de sus propios ajustes, datos, aplicaciones, e incluso pantalla de inicio.

Otra opción posible es activar el "modo invitado", lo que crea un perfil temporal completamente separado del nuestro; aunque también es posible crear un perfil de "usuario permanente", por ejemplo, para un miembro de nuestro familia que necesita acceder a nuestro móvil con cierta asiduidad. En este caso configuraremos un perfil de usuario que irá almacenando sus aplicaciones, datos y demás ajustes en un espacio separado, y que nunca llegará a borrar.



Configuración de un "usuario permanente"



Para crear este perfil de usuario permanente hay que ir a Configuración> Usuarios> Agregar usuario, o bien deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de inicio con dos dedos para mostrar los Ajustes rápidos, a continuación tocar el icono de usuario activo situado cerca de la parte superior y luego tocar el botón de Añadir usuario.

Una vez hecho esto el dispositivo Android iniciará el proceso de creación de un nuevo espacio de usuario. Pasado un minuto el teléfono pedirá el nombre de usuario y contraseña de una cuenta de Google. En este momento deberíamos estar al lado de la persona a la que vamos a ceder nuestro móvil de forma habitual y para la cual es el nuevo perfil de usuario, ya que debería introducir estos datos que pide Google (aunque este paso puede saltarse y volver a él más adelante).

Luego aparecerá la pantalla principal de Android predeterminada, con accesos directos para almacenar aplicaciones de Android como Drive, Play Music y Play Store. A todos los efectos es un teléfono totalmente nuevo para nuestro amigo o familiar que puede personalizar a su gusto (instalar aplicaciones, configurarlo, etc.).



Alternar entre nuestro perfil y los demás



Para alternar entre perfiles, es decir, entre el nuestro y el del usuario permanente o el de cualquier usuario invitado, simplemente tendremos que abrir los Ajustes rápidos deslizando dos dedos desde la parte superior de la pantalla de inicio y luego tocar el icono de perfil de usuario en la parte superior. Así de fácil.



Consideraciones sobre los perfiles permanentes



Como hemos dicho más arriba, los nuevos perfiles que se creen en Android a través del método que hemos explicado funcionarán a modo de particiones, es decir, nuestros "huéspedes" podrán sentirse libres de instalar nuevas aplicaciones en dichas particiones, incluidas las que ya están instaladas en el teléfono. Independientemente de que una aplicación esté instalada en dos perfiles de usuario en el mismo dispositivo no consumirá el doble de espacio. Además, si un usuario de nuestro teléfono elimina una aplicación que usamos, la aplicación no se eliminará de nuestro perfil.

Lo que no podrán hacer los usuarios "invitados" del dispositivo es realizar llamadas o enviar y recibir mensajes de texto, a menos que nosotros le demos acceso específico a ello. Tenemos que tener en cuenta que si permitimos que otros usuarios realicen llamadas o envíen SMS entonces también podrán ver nuestro historial de llamadas y de mensajes, y viceversa.

Otra consideración a tener en cuenta es que nosotros, los dueños del dispositivo, siempre vamos a tener el poder de decisión sobre los perfiles que hay en nuestro móvil. Cuando queramos podremos eliminarlos, y el proceso es tan sencillo como ir Configuración> Usuarios y hacer clic en Eliminar usuario junto al nombre de perfil.



Activar el "modo invitado" en situaciones puntuales



El "modo invitado" nos servirá para situaciones puntuales, en las que alguien nos puede pedir el móvil porque le ha surgido algún imprevisto. Activar el "modo invitado" es tan sencillo como abrir los Ajustes rápidos deslizando los dos dedos desde la parte superior de la pantalla de inicio; luego haremos clic en el botón de Perfil de usuario y, a continuación, en Invitado. Al hacer esto nos aparecerá una notificación de "Cambio a invitado"; unos segundos más tarde veremos una nueva pantalla de inicio de Android.



Consideraciones sobre usuarios invitados



Debemos tener en cuenta que los usuarios invitados también pueden usar e instalar aplicaciones, hacer fotos, navegar por internet e incluso ajustar la configuración del sistema (aunque no la configuración personal). Del mismo modo que en el caso de los usuarios permanentes, también tenemos la opción de permitir que los usuarios invitados realicen llamadas, pero en ningún caso podrán recibir o enviar mensajes de texto.

Cuando el usuario invitado haya terminado de usar nuestro teléfono puede eliminar su perfil abriendo la ventana Notificaciones y haciendo clic en el banner 'Quitar invitado'. Si cambiamos el teléfono a nuestro perfil sin haber borrado el perfil de invitado, la próxima vez que cambie el teléfono al modo de invitado se nos preguntará si deseamos "continuar" con la sesión de invitado existente o "empezar de nuevo" Perfil de invitado.