Jobs quiso añadir un botón de 'Atrás' en el primer iPhone

Han pasado diez años desde que la primera generación de iPhone salió a la venta en el mercado estadounidense, pero una década después el primer teléfono móvil de Apple sigue dando de que hablar. Y es que Steve Jobs, fundador de la compañía, quiso añadir un botón 'e 'atrás' al lado del botón de 'inicio', lo que habría dado al primer iPhone una apariencia similar a los 'smartphones' de Android.

Así lo ha revelado el periodista Brian Merchant en su nuevo libro 'The One Device: The Secret History of the iPhone', donde narra la historia y anécdotas sobre el origen del iPhone. Para elaborar su libro, Merchant ha hablado con decenas de ingenieros, diseñadores y extrabajadores de Apple. Uno de ellos, Imran Chaudhri, parte del equipo de diseño del primer iPhone, explica al intención de Jobs por poner un supuesto botón de 'atrás'.

"Steve Jobs quería tener dos botones; tenía la sensación de que necesitarían un botón 'atrás' para la navegación", explica Chaudhri en el transcurso de la entrevista, en la que afirma que fue él quien convenció al fundador de Apple que el iPhone solo necesitaba un botón físico. "Gané la discusión", afirma el ingeniero.

En las páginas del libro también se habla sobre un prototipo del iPhone original que contaba con un teclado físico al igual que las Blackberry. Phill Schiller, actual vicepresidente de márketing de Apple, fue el trabajador al que se le ocurrió la idea, aunque Jobs rechazó el proyecto. Supuestamente, Tony Fadell, conocido como uno de los padres del iPod, reveló esta información a Merchant.

Sin embargo, tanto como Phill Schiller en su cuenta de Twitter como Tony Fadell han desmentido que se propusiese un teclado físico para el iPhone. No obstante, de momento no se ha desmentido ni confirmado la idea de Steve Jobs sobre los dos botones en el iPhone original.