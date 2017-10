Los mejores móviles de 2017 en relación calidad-precio

La tecnología es algo que evoluciona a pasos agigantados. Cada año salen al mercado decenas de teléfonos móviles que intentan mejorar las prestaciones ya conocidas. Cámaras especiales para hacer selfies, procesadores potentes para dar velocidad, doble SIM o incluso la posibilidad de que se mojen son algunas de ellas. Pero, ¿qué busca el consumidor?

Un teléfono que dure, que aguante bien las caídas -sobre todo su pantalla-, que tenga buena memoria y, en muchos casos, una cámara con gran resolución son las características más valoradas por el usuario de a pie, sin entrar en personas que utilizan sus smarphones en el trabajo.

Así, os ofrecemos los mejores terminales por su calidad-precio que han salido al mercado durante este 2017 y que no tienen nada que envidiar a teléfonos de gama alta. Smartphones para todos los bolsillos y para todos los públicos que cuentan con características especiales y de calidad.

Aunque esá lejos de la gama alta, este móvil es una de las opciones perfectas en lo que a calidad y precio se refiere. Su diseño metálico y sus dos cámaras de 13 megapíxeles son un atractivo para los que buscan algo sencillo y que cuente con las últimas prestaciones. Para los que no quieren gastar de más y quieren un terminal que les dure un tiempo, es una opción perfecta. Sencillo, con un sistema Android casi original, sin contaminación ni decenas de apps que no sirven para nada, el Moto G5s Plus es uno de los mejores smartphones de gama media de la temporada. Precio: alrededor de 250 euros.

Para los amantes de los juegos y las aplicaciones de todo tipo, este terminal es perfecto. El OnePlus 3T, con Android Oreo, aguanta todo lo que le eches. Este móvil de origen asiático cuenta con un gran procesador (para los entendidos Snapdragon 821), además de 6GB de RAM DDR4 y 64GB de almacenamiento UFS 2.0. Los amantes de las fotos están de enhorabuena, sobre todo los que son fans de los selfies, ya que tanto su cámara frontal como la trasera cuentan con 16 megapíxeles. Un proceso de carga de batería totalmente revolucionario completan las características de este móvil. Precio: unos 300 euros.



Xiaomi Mi Max 2 Dual Sim

Este móvil, también llegado desde Asia, cuentan con una de las pantallas más grandes del mercado: 6,44 pulgadas que no pasan desapercibidas. Se le conoce como el terminal 'low cost' de la batería eterna, ya que un usuario corriente puede operar con el teléfono hasta tres días sin cargarlo. Sus prestaciones internas no tienen nada que envidiar a los de gama alta en cuanto a procesador, núcleos y memoria. La única pega es la resolución de su enorme pantalla. Pero qué importa una piedra entre tanto campo. Precio: ronda los 230 euros.

Oppo F3 Plus

Algunos de los anteriores terminales recomendados cuentan con cámaras perfectas, también en su formato frontal, aunque la cámara por excelencia para selfies está en este teléfono móvil. Y es que dispone de dos sensores frontales para tomar imágenes, con 8 y 16 megapíxels respectivamente. Además, también cuenta con una pantalla gigante que le hace asemejarse a una tablet, un buen procesador y una batería bastante potente. Precio: ronda los 350 euros.

Aunque Samsung está más acostumbrado a fabricar grandes teléfonos con los que competir con los iPhone, lo cierto es que su gama media no tiene nada que envidiar a otros muchos, tanto en calidad como en precio. Ideal para quien no quiere gastarse mucho, con un diseño moderno y metalizado, el Galaxy J5 ha sido diseñado para convertirse en un superventas, y así ha sido. Ambas cámaras cuentan con 13 megapíxeles y su resolución de pantalla, que es super-amoled, es perfecta para el uso diario. Lo completan unos menús intuitivos y fáciles de usar. Precio: alrededor de 250 euros.